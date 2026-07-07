Lesetipp/T-online: Tiefschlag für Putin – Rebellenoffensive bedroht Russlands Präsenz in Afrika 

Russische Söldner sollen eine Machtübernahme von Islamisten in Westafrika aufhalten. Doch nun geraten Putins Truppen in Mali massiv unter Druck.

Es galt als strategischer Sieg Russlands gegen den Westen, als sich die französischen Truppen 2022 und Ende 2023 auch die Bundeswehr aus Mali zurückzogen. Im Kampf gegen islamistische Rebellen, die das westafrikanische Land erobern und in ein Kalifat verwandeln wollen, setzte die Militärjunta in der Hauptstadt Bamako stattdessen auf russische Söldner.

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