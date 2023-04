Perspektive(n) Afrika(s) – Die Stimmen des globalen Südens hör- und sichtbar machen

Mit dem Projekt Perspektive(n) Afrika(s) sollen Stereotype des Kontinents Afrika aufgebrochen und der Fokus auf die Potentiale, Aktivitäten und Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung durch die Akteure selbst gelegt werden.

Die zehn ca. 20-minütigen Interviews mit Zeitzeug*innen, allesamt Expert*innen und Kulturschaffende, bieten tiefere Einblicke in historisch gewachsene Strukturen von Ungleichheiten zwischen den Kontinenten und in die Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung im südlichen Afrika. So macht die Zeitzeugin und Journalistin Ruth Weiss, die sich Zeit ihres Lebens gegen Apartheid, Rassismus und für Menschenrechte einsetzt, in ihrem Interview auf koloniale Kontinuitäten aufmerksam. Die kenianische Autorin Yvonne Adhiambo Owuor erzählt von ihren Arbeitserfahrungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und betont die Wichtigkeit, Menschen nach ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen zu fragen. Für das Verständnis von Gegenwartsphänomenen aber auch Zukunftsüberlegungen für eine nachhaltige Entwicklung sind ihre Gedanken relevant.

Die interaktive Afrikakarte gibt einen Einblick in das vielfältige Engagement für die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (kurz SDGs) auf dem Kontinent. Die Einträge von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Akteur*innen aus dem südlichen Afrika machen deren Potentiale deutlich. So zum Beispiel auch das Profil des deutsch-ghanaisches Social-Business „fairafric“. Sie zeigen am Beispiel von Schokoladenproduktion, wie es gelingt die Wertschöpfung so weit wie möglich in Ghana zu belassen. Oder auch das „Mukuru Art Collective“ in Nairobi, Kenia, dass junge talentierte und interessierte Künstler unterstützt aber auch unterrichtet und betreuen, damit sie die Kunst als Lebensgrundlage nutzen können. Weitere Initiativen, nachhaltige Unternehmen, social Entrepreneurs und Projektgenossenschaften werden mit ihren Einträgen auf dieser Karte folgen. So wird die interaktive Afrikakarte zu einer bunten „Bühne“ des Engagements für die Weltentwicklungsziele von Kulturschaffenden und Zivilgesellschaft aus dem südlichen Afrika.

Die Ergebnisse des Projekts „Perspektive(n) Afrika(s)“ stellen globale Perspektiven im Feld der nachhaltigen Entwicklung dar. Die Projektbausteine bieten einen Einstieg, vielfältige ‘Perspektiven Afrikas’ kennenzulernen und sich mit unterschiedlichen Fragestellungen zu nachhaltiger Entwicklung und den Nachhaltigkeitszielen auseinanderzusetzen. Das Projekt bietet so auch einen Ansatz, die Perspektiven des globalen Südens in die schulische und außerschulische Bildungsarbeit zu integrieren. (Exile e.V.)

Weitere Informationen zum Projekt: https://exile-ev.de/projekte/perspektive-afrika/