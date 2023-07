Präsidialamt Südafrika: „Putin kommt nicht – Russland wird auf dem BRICS-Gipfel von Lawrow vertreten“

Wladimir Putin wird nicht zum BRICS-Gipfel in Südafrika reisen, der für August geplant ist. Sergej Lawrow wird das Land vertreten, wie die südafrikanische Präsidentschaft gestern bekannt gab.

„In gegenseitigem Einvernehmen wird Präsident Putin nicht am Gipfel teilnehmen. Russland wird von Außenminister Sergej Lawrow vertreten werden“, erklärte die Quelle in einer Erklärung. Der Kreml bestätigte die Anwesenheit des russischen Chefdiplomaten bei der Veranstaltung. Der Präsident werde per Videokonferenz daran teilnehmen, dies sei eine „vollwertige Teilnahme“, erklärte Dmitri Peskow gegenüber Sputnik.

Somit ist „die Gefahr einer Verhaftung Putins“ gebannt.