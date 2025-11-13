Samir Zitouni, algerischer Eisenbahner, wird in England zum Nationalhelden

Symbolbild

Am 1. November 2025 riskierte Samir Zitouni, ein algerischer Angestellter der Eisenbahngesellschaft LNER seit zwanzig Jahren, sein Leben, um einen bewaffneten Angreifer im Zug London–Doncaster zu stoppen. Bewaffnet lediglich mit einer Bratpfanne rettete dieser 48-jährige Familienvater dutzende Passagiere und wurde in einem von Identitätskrisen erschütterten Vereinigten Königreich über Nacht zum Symbol des Heldentums.

Geboren in Algerien, ließ sich Samir Zitouni in jungen Jahren im Vereinigten Königreich nieder. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet dieser bescheidene Mann als „Customer Experience Host“ für die London North Eastern Railway (LNER). „Sam“, wie ihn seine Kollegen nennen, servierte Erfrischungen, beruhigte Reisende und bildete neue Mitarbeiter aus – stets großzügig und von allen geschätzt.

Als Familienvater und aktives Mitglied der örtlichen algerischen Gemeinde galt Zitouni als Beispiel gelungener Integration – während das Land sich mit Protesten und antieinwanderungsfeindlichen Ausschreitungen über die Migrationsfrage zerfleischt.

Der Abend des 1. November 2025: fünfzehn Minuten des Schreckens

An diesem 1. November hatte der Zug Doncaster–King’s Cross gerade Peterborough um 19:29 Uhr verlassen, als Anthony Williams, 32 Jahre alt, begann, Passagiere mit einem Messer anzugreifen. Panik brach sofort in den Waggons aus. Zeugen berichten von Chaos: gellende Schreie, Flucht durch die Wagen, manche Passagiere verbarrikadierten sich in den Toiletten, Blut spritzte auf Sitze und Wände.

In diesem Moment reiner Angst zeigte Samir Zitouni sein wahres Wesen. Während alle flohen, eilte er dem Gefahr entgegen und griff in der Zugküche nach einer Bratpfanne.

Der heldenhafte Kampf

Überwachungsaufnahmen zeigen, wie Zitouni sich zwischen den Angreifer und ein junges Mädchen stellt, das im Begriff war, attackiert zu werden, und seinen eigenen Körper als Schutzschild einsetzt. Er erlitt tiefe Schnittwunden am Kopf und am Hals – potenziell tödliche Verletzungen. Doch selbst schwer verwundet hielt er den Angreifer auf Abstand und rief den Passagieren zu, sie sollten fliehen.

Währenddessen traf der Lokführer Andrew Johnson, ein ehemaliges Mitglied der Royal Navy, die entscheidende Entscheidung, den Zug nach Huntingdon umzuleiten. Diese Koordination zwischen Zitounis Heldentat und der schnellen Reaktion des Teams ermöglichte es, dass der Zug um 19:44 Uhr in Huntingdon eintraf, wo bewaffnete Polizeikräfte Williams sofort festnahmen.

Elf Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter Zitouni in einem kritischen Zustand. Die British Transport Police stellte klar: „Nach Sichtung der Videoaufnahmen ist eindeutig, dass seine Handlungen zweifellos viele Leben gerettet haben.“

Allgemeine Anerkennung

Zitounis Heldentat löste eine Welle nationaler Emotionen aus. Die Hashtags #ThankYouSam und #RailwayHero gingen viral. David Horne, Geschäftsführer von LNER, würdigte seine „unglaublich mutigen Taten“. Die Verkehrsministerin Heidi Alexander erklärte: „Sam ist zur Arbeit gegangen, um seinen Job zu machen. Er ging als Held nach Hause.“

Auch in Algerien würdigte Sofiane Chaïb, Staatssekretär für die im Ausland lebende algerische Gemeinschaft, „die außergewöhnliche Tapferkeit und den außergewöhnlichen Heldenmut unseres Staatsbürgers, der im Vereinigten Königreich eine Welle der Sympathie, Anerkennung und Bewunderung in Politik und Gesellschaft ausgelöst hat“. Er fügte hinzu, dass „der spontane Impuls unseres Mitbürgers, anderen mutig beizustehen – unabhängig von den Umständen und den Opfern –, tief in den algerischen Werten von Mut, Tapferkeit und Humanismus verwurzelt ist, die unsere Landsleute überall auf der Welt auszeichnen“.

Ein Symbol in der Einwanderungsdebatte

Die Identität Zitounis – muslimischer algerischer Einwanderer – erhielt schnell eine starke symbolische Dimension. In sozialen Netzwerken wurde die Ironie hervorgehoben: Der Mann, der britische Leben gerettet hatte, war genau die Art von Person, die bestimmte anti-immigrationsfreundliche Bewegungen gerne ausweisen würden.

Die Geschichte von Samir Zitouni geht weit über die individuelle Tat hinaus. Sie wird zur Parabel über Mut und universelle menschliche Werte. In einer Zeit angespannter Migrationsthemen erinnert ein Mann durch seine Taten daran, dass Mut weder einen Pass noch eine Religion kennt. (Quelle: afrik.com)