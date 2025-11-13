Kenia deckt 18.000-Dollar-Rekrutierungssystem auf, das 200 seiner Staatsbürger in den Kampf für Russland gelockt hat

Symbolbild

Kenia schätzt, dass sich derzeit rund 200 seiner Staatsangehörigen am Russland-Ukraine-Konflikt beteiligen – auf der Seite Russlands – und dass noch mehr in den Krieg hineingezogen werden könnten. Letzte Woche machte Kenias Präsident William Ruto darauf aufmerksam, dass Kenianer in einem Konflikt kämpfen, an dem das Land keinerlei eigenes Interesse hat.

Der Präsident forderte daraufhin die ukrainische Regierung auf, die Freilassung von Kenianern zu gewährleisten, die sich derzeit in der Ukraine in Gewahrsam befinden. Sein Appell erfolgte als Reaktion auf zunehmende Hilferufe von Afrikanern in der Ukraine, die behaupten, sie würden unter falschen Vorwänden angeworben, um am Russland-Ukraine-Krieg teilzunehmen.

Als Antwort warnte die Ukraine, dass schätzungsweise 1.400 Menschen aus rund drei Dutzend afrikanischen Staaten an der Seite russischer Soldaten kämpfen; einige von ihnen seien dazu verleitet oder getäuscht worden.

Andrij Sybiha, der ukrainische Außenminister, erklärte, dass Russland Afrikaner unter Druck setze, Verträge zu unterzeichnen, die „einem Todesurteil gleichkommen“, und forderte die afrikanischen Staaten auf, ihre Bürger zu warnen. Der Fokus Kenias schien sich zunächst auf Kenianer zu richten, die angeblich auf der ukrainischen Seite kämpfen sollten – eine Fokussierung, die sich nun jedoch auf Russland verlagert hat.

„Ich habe Präsident Selenskyj gebeten, die Freilassung aller Kenianer zu erleichtern, die sich in ukrainischem Gewahrsam befinden. Ich bin Seiner Exzellenz dankbar, dass er meinem Appell zugestimmt hat“, sagte Ruto vergangene Woche nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt.

„Ich hatte ein konstruktives Gespräch mit dem Präsidenten von Kenia, William Ruto. Ich informierte ihn über Russlands Angriffe auf Menschen und Infrastruktur und bin dankbar für seine warmen Worte der Unterstützung.

Uns sind alle betrügerischen Methoden bekannt, die angewendet werden, und wir werden enger zusammenarbeiten, um ihnen ein Ende zu setzen“, erklärte Selenskyj.

Russlands 18.000-Dollar-Rekrutierung von Kenianern

Im Zusammenhang mit den Warnungen der Ukraine hat – wie kürzlich von Reuters berichtet – auch Kenias Außenministerium bestätigt, dass Russland Kenianer für den Krieg rekrutiert. „Rekrutierungsmaßnahmen in Russland wurden offenbar ausgeweitet und schließen inzwischen auch afrikanische Staatsbürger ein, darunter Kenianer“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. „Mehr als zweihundert Kenianer könnten sich dem russischen Militär angeschlossen haben … Rekrutierungsnetzwerke sind sowohl in Kenia als auch in Russland weiterhin aktiv“. Das Ministerium gab zudem bekannt, dass Kenias Botschaft in Moskau Verletzungen bei einigen der angeworbenen Personen dokumentiert habe; diesen sei angeblich bis zu 18.000 US-Dollar versprochen worden, um Reise-, Unterkunfts- und Visakosten abzudecken.

Rund 21 Kenianer, die gerade für den Krieg vorbereitet wurden, wurden im September bei einem Polizeieinsatz in Kenias Hauptstadt Nairobi gerettet. (Quelle: Newsletter Businessinsider)