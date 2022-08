Stellenausschreibung: Reporter ohne Grenzen sucht Referent:in Nothilfe

Reporter ohne Grenzen (RSF) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in Paris. Seit mehr als 25 Jahren ist die deutsche Sektion von Berlin aus aktiv. Reporter ohne Grenzen dokumentiert Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit weltweit und alarmiert die Öffentlichkeit, wenn Journalist:innen und deren Mitarbeiter:innen in Gefahr sind. Die Organisation setzt sich für mehr Sicherheit und besseren Schutz von Medienschaffenden ein und kämpft online wie offline gegen Zensur, gegen den Einsatz sowie den Export von Überwachungstechnik und gegen restriktive Mediengesetze.

Reporter ohne Grenzen e. V. sucht frühestmöglich eine:n Referent:in für das Referat Nothilfe und Stipendien.

Mit unserer Nothilfearbeit unterstützen wir seit elf Jahren verfolgte Journalist:innen, Fotograf:innen und Blogger:innen, individuell ihrer Notlage entsprechend, in ihren Heimatländern oder im Exil in Deutschland und in anderen Ländern. Unser Ziel ist es, den Journalist:innen so zu helfen, dass sie vor Verfolgung geschützt sind und langfristig ihre Tätigkeit weiterführen oder wiederaufnehmen können. Außerdem fördern wir Exilmedien. Zum Referat gehören neben der akuten Nothilfearbeit auch verschiedene Stipendienprogramme und das Digital Security Lab. Als eine von zwei Referent:innen übernimmt der oder die neue Referent:in die operative Kernarbeit im Referat Nothilfe und Stipendien, bearbeitet eigenverantwortlich Einzelfälle und unterstützt die Teamleitung in allen Bereichen des Referats.

Alles Weitere HIER.