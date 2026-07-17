Südafrika schickt Rooibos-Samen ins All

Mit dem Programm „Rooibos im Weltraum“ ist am 16. Juli in Südafrika offiziell eine wissenschaftliche Initiative gestartet, die Landwirtschaft und Weltraumforschung miteinander verbindet. Es handelt sich um ein Novum – sowohl für Südafrika als auch für den gesamten afrikanischen Kontinent, berichtet RFI.

Die Initiative wurde nun angekündigt, der Start soll in den kommenden Monaten erfolgen. Samen des südafrikanischen Rooibos-Strauchs sollen zur Internationalen Raumstation (ISS) geschickt werden. Das Experiment verbindet Forschung zur Pflanzenbiologie im Weltraum mit einem pädagogischen Ansatz, der Schülerinnen und Schüler praxisnah an Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik heranführen soll.

Ziel ist es, das Verhalten der Samen unter Weltraumbedingungen zu untersuchen. Sie werden mehrere Wochen lang der Mikrogravitation und der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Es ist das erste Experiment dieser Art für ganz Afrika.

Untersucht werden soll, „wie sich die Samen an die Bedingungen im Weltraum anpassen und ob sie Perspektiven für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion außerhalb der Erde eröffnen“, fügte er hinzu.

Vergleichsstudie auf der Erde

Die Samen sollen im Dezember oder Januar zur Erde zurückkehren. Anschließend werden sie gemeinsam mit Kontrollsamen ausgesät. Im Rahmen einer Vergleichsstudie sollen Keimung, Wachstum, Widerstandsfähigkeit und Ertrag untersucht werden.

Die wissenschaftliche Beobachtung übernehmen Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen in der Cederberg-Region, der Heimat des Rooibos. Gemeinsam mit örtlichen Landwirtschaftsbetrieben werden sie Daten erheben und auswerten. Parallel dazu liefert ein weiteres Experiment am Parklands College in Kapstadt zusätzliche Vergleichsdaten.

Der offizielle Startschuss fiel am Donnerstag im Innovationszentrum des Parklands College. An der Veranstaltung nahmen Vertreter aus Regierung, Wissenschaft, Bildung, Landwirtschaft und der aufstrebenden südafrikanischen Raumfahrtbranche teil.

Das Projekt wurde vom South African Rooibos Council entwickelt und wird gemeinsam mit dem Bildungsunternehmen MaxIQ Space umgesetzt. Unterstützt wird es von der 2010 gegründeten südafrikanischen Raumfahrtagentur SANSA Pflanzenverhalten im Weltraum erforschen.