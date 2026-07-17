WELT-SICHTEN / Nigeria: Muslime und Christen für eine faire Energiewende

Nigeria ist reich an Öl, aber arm an Energie. Das soll sich ändern – und zwar klimafreundlich, sagen Religionsführer und fordern die Einbindung lokaler Gemeinschaften und benachteiligter Bevölkerungsgruppen.

Nigeria ist ein wichtiger Rohölexporteur, doch im eigenen Land haben Millionen Menschen keinen verlässlichen Zugang zu Energie. Benzin muss teuer importiert werden, das nationale Stromnetz kollaboriert regelmäßig. Millionen Haushalte und Kleinbetriebe sind auf teure und umweltschädliche Dieselgeneratoren angewiesen.

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