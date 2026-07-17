Pegasus: Marokko soll während der Nachfolgekrise nach dem Schlaganfall von Präsident Ali Bongo 2018 mehrere gabunische Spitzenpolitiker überwacht haben

Laut einer Untersuchung von Forbidden Stories, einer Plattform des Journalistennetzwerks Freedom Voices Network, die von Reporter ohne Grenzen unterstützt wird, sollen die marokkanischen Geheimdienste während der Nachfolgekrise nach dem Schlaganfall von Ali Bongo im Jahr 2018 mehrere gabunische Politiker sowie mehrere Oppositionspolitiker mithilfe der Spionagesoftware Pegasus überwacht haben.

Marokko, ein langjähriger Verbündeter Gabuns, soll die Machtverschiebungen in einer Phase großer politischer Unsicherheit genau beobachtet haben.

Am 5. März 2019, als der Gesundheitszustand von Präsident Ali Bongo in Libreville Anlass zu zahlreichen Spekulationen gab, sollen die Mobiltelefone mehrerer Schlüsselfiguren der möglichen Nachfolge des Staatschefs für eine potenzielle Überwachung ausgewählt worden sein. Darunter befanden sich Noureddin Bongo Valentin, der älteste Sohn des Präsidenten, Brice Laccruche Alihanga, damals Kabinettschef des Präsidenten, sowie mehrere Personen aus ihrem Umfeld.

Nach Angaben von Forbidden Stories standen außerdem zwei Vertraute der damaligen sogenannten „Young Team“ auf der Liste, ebenso wie Oppositionspolitiker wie Jean Ping. Da jedoch keine technischen Untersuchungen der betroffenen Geräte durchgeführt wurden, betonen die Autoren der Recherche, dass nicht bestätigt werden könne, ob die Telefone tatsächlich mit Pegasus infiziert wurden.

Eine Nachfolgekrise unter Hochspannung

Die mutmaßliche Überwachung fällt in eine besonders angespannte Phase der gabunischen Politik. Nachdem Ali Bongo am 24. Oktober 2018 einen Schlaganfall erlitten hatte, wurde er nach einer ersten Behandlung in Saudi-Arabien nach Rabat verlegt. Seine lange Abwesenheit sowie der Putschversuch des Leutnants Kelly Ondo Obiang im Januar 2019 verstärkten die Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit.

Als mögliche Nachfolger wurden damals unter anderem Pascaline Bongo Ondimba, die Schwester des Präsidenten, Frédéric Bongo, Chef der Geheimdienste, sowie Marie-Madeleine Mborantsuo, Präsidentin des Verfassungsgerichts, genannt.

„Es war eine Zeit großer Schwäche“, erklärte ein auf Gabun spezialisierter Experte, der anonym bleiben wollte, gegenüber Forbidden Stories. „Es überrascht daher nicht wirklich, dass Marokko die Situation genau beobachtete, um zu erfahren, wer was plante, wer mit wem verbündet war und welche Intrigen geschmiedet wurden.“

Rabat – historischer Verbündeter und Schutzmacht des Regimes

Das mutmaßliche Interesse der marokkanischen Geheimdienste an den Entwicklungen in Gabun fügt sich in die langjährigen Beziehungen beider Staaten ein. „Marokko ist gewissermaßen der Patron Gabuns“, erklärte dieselbe Quelle und sprach von einem Verhältnis zwischen „Patron und Klient“.

Gegenüber Forbidden Stories schilderte Safir, der als ehemaliger Mitarbeiter der marokkanischen Generaldirektion für territoriale Überwachung (DGST) vorgestellt wird und Marokko verlassen haben soll, eine enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. „Es gibt immer Marokkaner in Gabun“, sagte er und verwies auf Einsätze, die offiziell der Terrorismusbekämpfung und der Überwachung ausländischer Netzwerke in Afrika dienten. „In Gabun bilden wir sie aus“, fügte er hinzu. Nach seinen Angaben würden „alle sechs Monate etwa zwanzig Personen im Rotationsverfahren“ entsandt.

Diese politische und militärische Nähe reicht bis in die Regierungszeit von König Hassan II. zurück und wurde unter König Mohammed VI. weiter ausgebaut. Der marokkanische Monarch reiste mehrfach nach Gabun, während Libreville Rabat regelmäßig in der Frage der Westsahara unterstützte. Mehrere gabunische Spitzenpolitiker, darunter auch der heutige Präsident Brice Clotaire Oligui Nguema, wurden zudem in Marokko ausgebildet.

Nach den Recherchen von Forbidden Stories soll der gabunische Militärische Verbindungs- und Unterstützungsdienst (SILAM), der unter anderem für Überwachungsaufgaben zuständig ist, jedoch nichts von der möglichen Nutzung von Pegasus gegen gabunische Entscheidungsträger gewusst haben. Unklar bleibt laut den Ermittlern außerdem, ob Ali Bongo, der sich damals zur Genesung in Rabat aufhielt, von den mutmaßlichen Operationen Kenntnis hatte.

„Das Land befand sich in großer Unruhe. Für Marokko war es von entscheidender Bedeutung zu wissen, was vorbereitet wurde“, erklärte eine dem marokkanischen Sicherheitsapparat nahestehende Quelle.

Mehrere Jahre nach den mutmaßlichen Vorgängen zeigten sich einige der genannten Persönlichkeiten von den Enthüllungen nicht überrascht. Jean Ping, dessen Telefonnummer im März 2019 zu den möglichen Zielen gehörte, erklärte gegenüber Forbidden Stories: „Telefonüberwachungen sind in Gabun an der Tagesordnung.“ Er fügte hinzu: „Sollte sich dies bestätigen, könnte ich Anzeige erstatten.“

Die anderen reagierten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Recherche nicht auf Anfragen der Journalisten, ebenso wenig wie das Königreich Marokko, die gabunische Regierung oder ein Vertreter von Ali Bongo.

Forbidden Stories berichtet zudem, dass mehrere Gesprächspartner überzeugt seien, über Jahre hinweg überwacht worden zu sein. Einige hätten deshalb mehrere Mobiltelefone verwendet, um mögliche Abhörmaßnahmen zu erschweren. (Quelle: gabonreview)