UNO bezeichnet transatlantischen Sklavenhandel als „schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und fordert Reparationen

Ghanas Präsident John Mahama bei seiner Ansprache. UN Photo/Manuel Elías

Applaus brach am Mittwoch in der Halle der UN-Generalversammlung aus, als die Mitgliedstaaten eine Resolution verabschiedeten, die den transatlantischen Sklavenhandel als das schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Die von Ghana eingebrachte Resolution erhielt 123 Stimmen dafür. Drei Länder – Argentinien, Israel und die Vereinigten Staaten – stimmten dagegen, 52 enthielten sich.

„Heute kommen wir in feierlicher Solidarität zusammen, um die Wahrheit zu bekräftigen und einen Weg zu Heilung und Wiedergutmachungsgerechtigkeit zu verfolgen“, sagte Ghanas Präsident John Dramani Mahama, der vor der Abstimmung im Namen der 54 Mitglieder umfassenden Afrikanischen Gruppe – des größten regionalen Blocks bei den UN – sprach.

Gestohlen, gefesselt, verschifft

Mehr als 400 Jahre lang wurden Millionen Menschen aus Afrika geraubt, in Ketten gelegt und in die Neue Welt verschifft, um unter brennender Hitze und Peitschenhieben auf Baumwollfeldern sowie Zucker- und Kaffeeplantagen zu arbeiten.

Man sprach ihnen ihre grundlegende Menschlichkeit ab und sogar ihre eigenen Namen. Sie mussten Generationen der Ausbeutung ertragen, deren Folgen bis heute nachhallen, darunter anhaltender antischwarzer Rassismus und Diskriminierung.

Die Resolution betonte, dass „der Handel mit versklavten Afrikanern und die rassifizierte Sklaverei von Afrikanern als bewegliches Eigentum das schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, aufgrund des tiefgreifenden Bruchs in der Weltgeschichte, des Ausmaßes, der Dauer, des systemischen Charakters, der Brutalität und der anhaltenden Folgen, die bis heute das Leben aller Menschen durch rassifizierte Systeme von Arbeit, Eigentum und Kapital prägen.“

Unrecht anerkennen, Reparationen unterstützen

Die Resolution bekräftigte, wie wichtig es sei, historische Ungerechtigkeiten gegenüber Afrikanern und Menschen der afrikanischen Diaspora in einer Weise anzugehen, die Gerechtigkeit, Menschenrechte, Würde und Heilung fördert, und betonte, dass Forderungen nach Reparationen einen konkreten Schritt zur Wiedergutmachung darstellen.

Der Text sei „in vielerlei Hinsicht äußerst problematisch“, sagte US-Botschafter Dan Negrea, Vertreter der USA beim Wirtschafts- und Sozialrat der UN (ECOSOC), vor der Abstimmung. Er bedauerte, dass Washington „dieses Gremium erneut daran erinnern müsse, dass die Vereinten Nationen existieren, um internationalen Frieden und Sicherheit zu wahren“ und „nicht gegründet wurden, um enge spezifische Interessen und Agenden voranzutreiben, spezielle internationale Tage zu schaffen oder neue kostspielige Sitzungs- und Berichtspflichten einzuführen“. Außerdem würden die USA „kein rechtliches Recht auf Reparationen für historische Unrechtstaten anerkennen, die zum Zeitpunkt ihres Geschehens nach internationalem Recht nicht illegal waren.“

Eine schwere Menschenrechtsverletzung

Die Schrecken der Sklaverei hallten in der Generalversammlung wider, als die Mitgliedstaaten den Internationalen Tag zum Gedenken an ihre Opfer begingen.

„Der Sklavenhandel und die Sklaverei gehören zu den schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Geschichte der Menschheit – ein Affront gegen die Prinzipien, die in der Charta unserer Vereinten Nationen und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert sind, die selbst teilweise aus diesen Ungerechtigkeiten der Vergangenheit hervorgegangen sind“, sagte die Präsidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock.

Auch die Länder, aus denen versklavte Afrikaner verschleppt wurden, hätten gelitten, da sie ganze Generationen verloren hätten, die zum Wohlstand ihrer Länder hätten beitragen können. „Es war, nüchtern ausgedrückt, eine massive Ressourcenextraktion“, sagte sie.

Anhaltende Barrieren beseitigen

UN-Generalsekretär António Guterres rief dazu auf, sich den anhaltenden Folgen von Sklaverei, Ungleichheit und Rassismus zu stellen.

„Jetzt müssen wir die anhaltenden Barrieren beseitigen, die so viele Menschen afrikanischer Abstammung daran hindern, ihre Rechte auszuüben und ihr Potenzial zu verwirklichen“, sagte er. „Wir müssen uns – vollständig und ohne Zögern – zu Menschenrechten, Gleichheit und dem inhärenten Wert jedes Menschen bekennen.“

In diesem Zusammenhang seien die Zweite Internationale Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung sowie die Dekade der Reparationen der Afrikanischen Union von großer Bedeutung.

Respekt für afrikanische Länder

Er forderte die Staaten auf, diese Initiativen zu nutzen, um Maßnahmen zur Beseitigung von systemischem Rassismus voranzutreiben, Wiedergutmachungsgerechtigkeit sicherzustellen und eine inklusive Entwicklung zu beschleunigen – gekennzeichnet durch gleichen Zugang zu Bildung, Gesundheit, Arbeit, Wohnraum und einer sicheren Umwelt.

„Aber weitaus mutigere Maßnahmen – von sehr viel mehr Staaten – sind nötig“, fügte er hinzu. „Dazu gehören Verpflichtungen, die Kontrolle afrikanischer Länder über ihre eigenen natürlichen Ressourcen zu respektieren. Und Schritte, um ihre gleichberechtigte Beteiligung und ihren Einfluss in der globalen Finanzarchitektur und im UN-Sicherheitsrat sicherzustellen.“

Kein Frieden ohne Wiedergutmachungsgerechtigkeit

Die Dichterin und „Poet Laureate“ von Barbados, Esther Philips, las aus einigen ihrer Werke, darunter ein Text über ein junges Mädchen, das über das Gelände einer ehemaligen Zuckerplantage geht und deren historische Bedeutung nicht versteht, während ihre dort begrabenen Vorfahren zusehen.

„In diesem Raum sind in diesem Moment die Geister der Opfer der Sklaverei anwesend, und sie warten nur auf ein einziges Wort: Gerechtigkeit“, sagte Frau Philips zu den Delegierten. „Denn für sie und für die Welt kann es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben – Wiedergutmachungsgerechtigkeit – und dieser Ruf wird erst beantwortet, wenn Worte in Taten umgesetzt werden. Die Frage ist: Was werden Sie tun?“ (UNO)