Videotipp/WDR: Der Fachkräftemangel und die Bezirksregierungen – Marokkanerin Opfer der Bürokratie

Manchmal wirkt es, wie der ganz normale Wahnsinn. Der Reihe nach. Deutschland wirbt mit einem Programm für Facharbeiter aus dem Ausland. Diesem Ruf folgt eine Podologin aus Marokko. Doch dann wurde sie Opfer der Bürokratie, oder genauer gesagt unterschiedlicher Auffassungen zweier unterschiedlicher Bezirksregierungen.
Was in Baden-Württemberg möglich ist macht der Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen Kopfzerbrechen und der Marokkanerin und ihrem neuen Arbeitgeber Probleme.
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