11. AFRO RUHR FESTIVAL im Juni in Dortmund

Das 11. AFRO RUHR FESTIVAL findet vom 24. – 26. Juni 2022 wieder im Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund statt. Die Besucher erwartet ein langes afrikanisches Wochenende mit Livemusik, AFRO-RUHR-Partynight, Afrika-Markt, Workshops und Aktivitäten für Groß und Klein. Es ist eingebettet in ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Das AFRO RUHR FESTIVAL meldet sich nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zurück – mit einem veränderten Konzept. Alle Live-Konzerte finden Open Air statt unter dem Motto „umsonst und draußen“.

Von Freitag, den 24.6.22, bis Sonntag, den 26.6.22, dürfen sich Musikfreunde auf hochkarätige Live Acts mit international bekannten Künstlern freuen. Bei den anschließenden AFRO-RUHR-Partynights mit angesagten DJs kann bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden. Alle Programmpunkte sind wie gewohnt kostenlos.

Das Festivalgelände ist täglich ab 11:00 Uhr geöffnet. Auf die Besucher wartet bis in die Abendstunden der Afrika-Markt mit Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten, Kleidung, Schmuck und Taschen, usw.. Parallel stattfindende Workshops und Aktionen laden zum Mitmachen, Lernen und Staunen ein. Autoren-Lesungen sowie traditionelle afrikanische Musik und Tanz runden das Rahmenprogramm ab.

Am Freitag, dem 24.6., werden die Besucher von der ghanaischen Gruppe Nat Marbel & Otumfuo mit Trommeln, traditionellen Tänzen und Akrobatik willkommen geheißen.

Anschließend präsentieren sich auf der Open Air-Bühne im DKH:

Eileen Hamlet ist eine Hamburger Sängerin mit ghanaischen Wurzeln. Ihre Musik beschreibt sie wie das „Haribo-Konfekt der Sorte Colorado“ – bunt und abwechslungsreich.

Afro-Kunda mit ihrer weitgehend akustischen Musik sind geprägt durch die charismatische Stimme von Fallou Sy, dem Klang von akustischen Gitarren, melodisch gespieltem Bass und mitreißenden afrikanischen Grooves. Die Eigenkompositionen sind in den musikalischen Traditionen seiner senegalesischen Heimat verwurzelt. Gleichzeitig lassen sie aber die Begegnung mit europäischen Einflüssen zu, um neue Blüten zu treiben.

Nosliw, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Reggae-Sänger, ist Highlight des Abends ist. In seinen Stücken übernimmt er keine typisch jamaikanischen Themen. Seine deutschsprachigen Texte beschreiben Missstände hierzulande.

Ab 23:00 Uhr beginnt dann die AFRO RUHR Partynight. Ein hochkarätig besetztes DJ-Team, darunter DJ Commy und DJ Foxx, schenken uns eine unvergessliche Nacht mit exklusiven Clubsounds. Von Weltmusik, über Afrobeat, RnB, Hiphop, House, Elektronik, Reggae bis hin zu Dancehall ist alles mit dabei.

Am Samstag, dem 25. Juni, beginnt das AFRO RUHR FESTIVAL mit einer

Parade der Vielfalt (Walking Act)

unter dem Motto „Vielfalt in Einheit“. Tanz- und Theatergruppen sowie Vereine und Bürger sind herzlich eingeladen, mit ihrer Teilnahme ein Zeichen für ein buntes und weltoffenes Dortmund zu setzen. Begleitet wird die Parade von heißen Trommel-Rhythmen und Musik. Treffpunkt und Beginn ist um 10:00 Uhr auf dem Dortmunder Friedensplatz (vor dem Rathaus). Die Parade führt vom Friedensplatz durch die Innenstadt und den Dortmunder Hauptbahnhof zum Dietrich-Keuning-Haus.

Das Festivalgelände öffnet um 11:00 Uhr seine Türen. Auf der Open Air- Bühne sind danach weitere spannende Live-Acts zu erleben:

Matondo Castlo ist gebürtiger Berliner mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo. Der Rapper macht Musik für die ganze Familie. Seine Texte sind politisch, sozialkritisch und bestärkend.

„Baobab“ – „Worldmusic & African Fusion at its Finest“ von Pape Samory Seck, der im Senegal in eine Griot-Familie geboren wurde. In den letzten drei Jahren entstand das Projekt „Baobab“, welches Worldmusic, Jazzmusik, afrikanische Klänge und Blues auf verschiedensten Instrumenten wie Balafon, Bass, Kora, Gitarre, Keybords und natürlich diversen Trommeln miteinander verbindet. Ein erfolgreicher Kulturaustausch im Bereich der Weltmusik und ein Hochgenuss für die Ohren.

Anthony Locks, der zweifache „German Reggae Award“-Gewinner aus Jamaika, spielt eine Mischung aus Roots-Reggae, Reggae-Dancehall, Pop und Elektro. Und das ganze zusammen mit Texten zu Themen, die dem Multiinstrumentalisten wirklich am Herzen liegen.

Die Bazurto All Stars aus Kolumbien sind die Krönung des Abends. Sie sind bekannt als „pure Partymaschine“ und gelten in ihrer Heimat als eine der angesagtesten Cumbia-Bands. Sieben Musiker veranstalten eine unvergleichliche Bühnenshow. Ihre Konzerte begeistern vom ersten Takt an mit einer explosiven Show voller Energie und Tanz. Sie spielen unterschiedliche Genres – vom Hip-Hop, kolumbianischen Vallenato und Cumbia bis hin zu Reggae und Rock.

Nach den Abendkonzerten gibt die AFRO RUHR Partynight am Samstag wieder Gelegenheit, die Nacht bei groovigen Clubsounds durchzutanzen. DJ Commy sorgt mit Afrobeats und Weltmusik für Stimmung.

Auch am Samstag gehören der bunte Afrika-Markt und Mitmach-Aktivitäten und Workshops für Kinder und Erwachsene (Trommel und Tanz, Rap, „Capoeira Kampfkunst“, Kisomba) zum kostenlosen Rahmenprogramm des Festivals. Auf dem Markt der Möglichkeiten stellen Vereine und Akteure ihre Arbeit vor.

Eine Lesung mit Dr. Somavo Th. Vissiennon aus seinem Buch „MAFIAFRIKA: kurze Geschichte französischer Kolonien in Afrika. Der Sinn der Françafrique“ gibt es dann um 16:00 Uhr.

Sonntag, der 26. Juni, ist Familientag mit drei Livekonzerten. Unter dem Motto „Spiel(t) mit uns!“ lädt der Kinderbereich alle Kinder und jung Gebliebenen zu einem spannenden und abwechslungsreichen Kreativ-, Spiel- und Sportprogramm.

Auf der Open-Air Bühne sind weitere spannende Live-Acts zu erleben:

Altona63, mit bürgerlichem Name Jan-Daniel Schorsch, ist in Hamburg sowie in der Casamance im Senegal aufgewachsen. Er hatte seine ersten musikalischen Kontakte mit Rap im Alter von 14 Jahren. Das primäre Ziel von Altona63 ist die Zusammenführung der Völker, um eine Welt der Gemeinschaft und des voneinander Wissens auf Kulturebene zu erschaffen.

„Ma Belle Cherie“ nennt sich das eingespielte Trio Mamoudou Doumbouya, Raphael Kofi und Aboubass (Ex-Bassist von Alpha Blondy), das seit vielen Jahren gemeinsam auf der Bühne steht. Mit Afrofunk, Afropop, Reggae und Highlife als auch traditioneller Musik aus Guinea und Ghana verbinden sie dabei die unterschiedlichen Stile zu einer berührenden und mitreißenden Kombination.

Mokoomba der letzte Act des Festivals. Die Band aus Simbabwe ist derzeit eine der erfolgreichsten Bands aus Afrika mit Afro Fusion, energiegeladener Bühnenshow und der einzigartigen, äußerst wandelbaren Stimme von Mathias Muzaza. Ihr Mix aus Zimbabwean Rhythms, Afrobeat und Afrorock reißt jedes Publikum in seinen Bann.

Der Sonntag bietet zudem eine Lesung mit Marvin Oppong. Er liest aus seinem Buch: „Ewig anders: schwarz, deutsch, Journalist“ um 16:00 Uhr. Zusätzlich gibt es noch interessante Tanz und Trommelworkshops.

Der Dortmunder Verein Africa Positive freut sich, die bunte Vielfalt des afrikani-schen Kontinents zu präsentieren. Partner sind das Dietrich-Keuning-Haus, das Kulturbüro und das Jugendamt der Stadt Dortmund, das Netzwerk Afrikaner in Dortmund (AFRIDO), das Africa Institute for Media, Migration and Development (AIMMAD) und die Auslandsgesellschaft.de e.V. (Africa Positive)

