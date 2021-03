39 Millionen Afrikaner könnten 2021 in extreme Armut abrutschen, trotz eines erwarteten Wachstums von 3,4% (AfDB)

Im Jahr 2020 stürzten schätzungsweise 30 Millionen Afrikaner in extreme Armut, da der Kontinent eine historische Rezession erlebte. Die für das Jahr 2021 erwartete wirtschaftliche Erholung wird voraussichtlich nicht ausreichen, um diese Situation zu beenden.

Für 39 Millionen Afrikaner besteht Gefahr, im Jahr 2021 in extreme Armut abzurutschen. Dies gab die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) in einem letzte Woche veröffentlichten Bericht bekannt.

In ihrem „African Economic Outlook 2021“ weist die Institution darauf hin, dass die negativen Auswirkungen der HIV/AIDS-Pandemie weiterhin die schwächsten Teile der afrikanischen Bevölkerung treffen werden. Sie könnten stärker betroffen sein als 2020, wenn „30 Millionen Afrikaner durch die Pandemie in extreme Armut […] fallen“. Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass „Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Bildungsniveau, geringem Vermögen und Arbeit im informellen Sektor“ am stärksten betroffen sein werden.

Doch bis 2021 soll sich das Wirtschaftswachstum des Kontinents insgesamt erholen. 2020 führte die Pandemie zu einem starken Rückgang des Tourismus, der Öl- und anderer rohstoffbezogener Aktivitäten sowie des Transportwesens aufgrund von Beschränkungen, die darauf abzielten, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Diese Situation stürzte den Kontinent in die „schlimmste Rezession seit einem halben Jahrhundert“, die von der AfDB auf -2,1% geschätzt wird.

Für 2021 erwartet die AfDB für Afrika ein Wirtschaftswachstum von 3,4 % aufgrund einer allmählichen Rückkehr zur Normalität in mehreren Schlüsselsektoren der afrikanischen Wirtschaft. Leider, so die Bank, „beseitigt der prognostizierte kontinentweite Aufschwung […] nicht die Bedrohung durch wachsende Armut.