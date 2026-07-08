Ab 9. Juli im Kino: „Mit leiser Stimme“ (Frankreich/Tunesien)

Die in Paris lebende Lilia reist in ihr Geburtsland Tunesien zur Beerdigung ihres Onkels. Begleitet wird sie von ihrer Lebensgefährtin Alice, die aber getrennt in einem Hotel unterkommt. Selbst Lilias Mutter ahnt nichts von ihrer lesbischen Beziehung, mit der sie nicht nur Schande über die Familie bringen würde, sondern die in Tunesien sogar unter Strafe steht.

Als Lilia erfährt, dass ihr Onkel unter rätselhaften Umständen ums Leben gekommen ist, beginnt sie, eigene Nachforschungen anzustellen. Sie ist es leid, sich vom familiären Versteckspiel demütigen zu lassen, und dringt immer weiter in die queere Subkultur Tunesiens ein. Dabei stößt sie auf ein Netz aus Geheimnissen. Die Geister der Vergangenheit weisen ihr dabei mit leiser Stimme den Weg.