Wer sind die Tuareg und arabischen Malier, die im Norden die Unabhängigkeit anstreben?

Die separatistische Front de Libération de l’Azawad (FLA) hat sich mit der jihadistischen Gruppe JNIM (Gruppe zur Unterstützung des Islams und der Muslime) zusammengeschlossen und am vergangenen Wochenende eine zweite Militäroffensive gestartet. Ziel ist es, die Kontrolle über Regionen im Norden und Zentrum Malis zurückzuerlangen, die derzeit von den Regierungstruppen kontrolliert werden.

Diese Offensive erfolgt knapp zwei Monate nach der Zusammenarbeit der FLA mit dem Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), einem mit Al-Qaida verbundenen Netzwerk. Gemeinsam hatten beide Gruppen bereits am 25. April koordinierte Angriffe im Norden, Zentrum und Süden Malis durchgeführt.

Die Angriffe erreichten sogar Kati, die eigentliche Hochburg der malischen Militärregierung, und erschütterten die Regierung von Assimi Goïta. Dabei kamen Verteidigungsminister Sadio Camara ums Leben, während Geheimdienstchef Modibo Koné schwer verletzt wurde.

Die FLA hatte zudem die Stadt Kidal zurückerobert – einen Ort von großer symbolischer Bedeutung für die malische Armee und das russische Africa Corps (AFRICC), nachdem diese die Stadt 2023 eingenommen hatten. Kidal galt als Symbol ihres militärischen Erfolgs im Norden des Landes.

Die malische Armee erklärte später, sie habe die Stadt im Rahmen einer Gegenoffensive nach den Angriffen vom 25. April wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

Mehrere auf Sicherheitsfragen in der Sahelzone spezialisierte Blogs und Konten in sozialen Medien berichten inzwischen von einer neuen Mobilisierung der FLA und der Rekrutierung von Bewohnern Nordmalis für eine weitere Offensive.

Die malischen Behörden setzten am 4. Juni Belohnungen in Höhe von insgesamt 12,4 Millionen US-Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme oder Tötung führender Mitglieder des JNIM und der FLA führen.

Gleichzeitig intensivierten die malische Armee und das Africa Corps ihre Operationen im Norden des Landes. Zudem investiert die Regierung massiv in neue Militärausrüstung, um auf weitere Angriffe vorbereitet zu sein.

Aus wem setzt sich die FLA zusammen?

Die Forces de Libération de l’Azawad (FLA) wurden am 30. November 2024 in Tinzaouatene, einer Kleinstadt im Norden Malis an der Grenze zu Algerien, gegründet. Sie entstanden aus dem Zusammenschluss mehrerer separatistischer Tuareg- und Arabergruppen, deren gemeinsames Ziel die Unabhängigkeit des Azawad ist.

Als Azawad wird die Region zwischen den Städten Gao, Timbuktu, Kidal und Ménaka bezeichnet. Sie war 2012 vom Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) – einer der späteren Gründungsorganisationen der FLA – zum unabhängigen Staat erklärt worden.

Die FLA gingen aus der Koalition Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PDA) hervor, die ihrerseits mehrere separatistische Bewegungen vereinte.

Zu diesen Organisationen gehörten:

die MNLA,

der Hohe Rat für die Einheit des Azawad (HCUA),

Rebellengruppen der Arabischen Bewegung des Azawad (MAA),

sowie die regierungstreue Selbstverteidigungsgruppe der Imghad-Tuareg und ihrer Verbündeten (Gatia).

Die Wurzeln der Tuareg-Bewegung reichen allerdings bis ins Jahr 1988 zurück. Damals wurde in Libyen von algerischen und libyschen Exilanten die Volksbewegung zur Befreiung des Azawad (MPLA) gegründet. Ihr Anführer war Iyad Ag Ghali, der heute das JNIM führt.

Präsident der FLA ist Bilal Ag Acherif, geboren 1977 in Kidal. Er gilt als zentrale politische Führungsfigur der Bewegung.

Sein engster Vertrauter Alghabass Ag Intalla ist militärischer Leiter der FLA und zuständig für Versöhnungsfragen sowie die Beziehungen zum JNIM. Er ist der Sohn des traditionellen Ifoghas-Anführers Intallah Ag Attaher, der 2014 starb. Mohamed Ramadane fungiert als Sprecher der Bewegung.

Was will die FLA?

Teile der arabischen und tuaregischen Bevölkerung stehen seit der Unabhängigkeit Malis im Jahr 1960 im Konflikt mit der Zentralregierung. Daraus gingen bewaffnete Aufstände in den Jahren 1962, 1990 bis 1996 und schließlich 2012 hervor.

Die FLA strebt die Gründung einer „Republik Azawad“ an – als Heimat für rund zwei Millionen Tuareg, die infolge der kolonialen Grenzziehungen heute über West- und Nordafrika verstreut leben.

Nach Ansicht der FLA werden die Bevölkerungsgruppen des Nordens politisch, wirtschaftlich und kulturell systematisch benachteiligt.

Obwohl Nordmali über bedeutende Vorkommen an Salz, Uran, Gold, Diamanten und Phosphaten verfügt, seien staatliche Investitionen in Schulen, Gesundheitszentren, Wasser- und Stromversorgung sowie Straßen kaum vorhanden.

Bilal Ag Acherif erklärte kürzlich, der Azawad sei „dem Staat Mali angegliedert worden, ohne seine Geschichte als eigenständige Zivilisation zu berücksichtigen“.

Die malische Regierung wirft den Nachbarstaaten Algerien und Mauretanien vor, die FLA zu unterstützen.

Algerien vermittelte 2015 das sogenannte Abkommen von Algier zwischen der malischen Regierung und den bewaffneten Gruppen des Nordens. Mali kündigte dieses Abkommen jedoch im Januar 2024 auf.

Auch Ukraine, Mauretanien und Frankreich werden von Bamako beschuldigt, die Sache der FLA zu unterstützen.

Wie viele Kämpfer die FLA tatsächlich umfasst, ist unbekannt. Sprecher Ramadane erklärte lediglich, die Bewegung verfüge über eine „starke militärische Präsenz von der mauretanischen bis zur algerischen Grenze“. Die wichtigsten Stützpunkte befinden sich nahe der algerischen Grenze, insbesondere in Kidal und Tinzaouatene.

Zwischen 2024 und 2025 setzte die FLA bei ihren Angriffen vor allem Kamikaze-Drohnen ein. Gleichzeitig veröffentlicht sie regelmäßig Bilder bewaffneter Kämpfer mit Gewehren auf langen Pick-up-Konvois in der Wüste.

Wie haben sich die Beziehungen zwischen FLA und JNIM entwickelt?

JNIM-Anführer Iyad Ag Ghali war selbst einst eine führende Persönlichkeit der Tuareg-Rebellion, bevor er sich Ende der 1990er Jahre islamistischen Gruppen anschloss.

Die heutigen Beziehungen zwischen JNIM und der FLA gehen auf Mitte 2024 zurück.

Im Mai 2024 erklärte Alghabass Ag Intalla, dass die damalige CSP-DPA Gespräche über eine Annäherung an das JNIM aufgenommen habe.

Später erläuterte Sprecher Ramadane, beide Gruppen hätten sich auf einen „stillschweigenden Nichtangriffspakt“ verständigt.

Im Juli 2024 tötete die CSP-DPA mit Unterstützung des JNIM während der Schlacht von Tinzaouatene Dutzende malische Soldaten sowie russische Söldner der Wagner-Gruppe.

Das JNIM warf der FLA anschließend vor, deren „Opfer und Großzügigkeit“ während der Kämpfe nicht ausreichend anerkannt zu haben.

Im März 2025 berichteten malische Medien, beide Gruppen hätten sich nach Gesprächen Ende Februar darauf verständigt, künftig gemeinsam gegen die malische Armee und russische Truppen zu kämpfen.

Nach den landesweiten Angriffen vom 25. April bekannten sich beide Gruppen offen zu ihrer Zusammenarbeit.

Die FLA bezeichnete diese Kooperation als eine „strategische Konvergenz“, um die malische Militärregierung zu stürzen.

Das JNIM erklärte hingegen, die Zusammenarbeit sei möglich geworden, nachdem die Tuareg ihre Bereitschaft signalisiert hätten, die Scharia einzuführen.

Bilal Ag Acherif sagte dem Sender Al Arabiya Al Hadath, FLA und JNIM operierten in denselben Gebieten und stünden demselben Gegner gegenüber. „Es gibt ideologische Unterschiede, aber wir diskutieren über lokale Lösungen“, erklärte er.

Wie dauerhaft dieses Bündnis sein wird, bleibt jedoch ungewiss, da beide Gruppen trotz ihrer aktuellen Zusammenarbeit unterschiedliche ideologische Ausrichtungen und langfristige Ziele verfolgen. (Quelle: BBC, Bild: A. Regagda)