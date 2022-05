Abidjan/Côte d’Ivoire/COP15: Über 30 Billionen US-Dollar nötig, um die Ziele der Wüstenbekämpfung zu erreichen und höhere Folgekosten zu vermeiden

Mehr als 30 Billionen US-Dollar wären nötig, um die Ziele des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) zu erreichen, doch Untätigkeit könnte noch höhere Kosten verursachen, betonten die Teilnehmer einer Sitzung am Rande der 15. Konferenz der Vertragsparteien (COP 15) des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD).

Camilla Nordheim-Larsen, Hauptkoordinatorin für Partnerschaften und Ressourcenmobilisierung bei der CNULCD, wies darauf hin, dass die Kosten von 30 Billionen US-Dollar auch Maßnahmen im Landsektor beinhalten, die 400 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen könnten. „Das nachhaltige Entwicklungsziel für das Leben auf der Erde ist am wenigsten finanziert, kann aber am meisten zur Widerstandsfähigkeit beitragen,“ sagte sie auf einer Sitzung über innovative Finanzierungsmechanismen für nachhaltige Landschaften, die von der Afrikanischen Entwicklungsbank und ihren Partnern veranstaltet wurde.

Die Kosten für das zu erreichende Ziel mögen hoch erscheinen, aber die Regierungen könnten einen noch höheren Preis zahlen, wenn sie nichts unternehmen. „Die Vorteile von Maßnahmen gegen die Landdegradierung überwiegen bei weitem die Kosten für eine nachhaltige Landbewirtschaftung. In Subsahara-Afrika ist es bis zu siebenmal so viel! Untätigkeit kostet die Länder südlich der Sahara 490 Milliarden US-Dollar pro Jahr, während laut der Initiative Economics of Land Degradation Maßnahmen zur Umkehrung der Landdegradation Vorteile im Wert von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar bringen könnten“, warnte Luc Gnacadja, ehemaliger Exekutivsekretär der UNCCD und ehemaliger Umweltminister von Benin, der derzeit Ko-Vorsitzender des Exekutivausschusses des Adaptation Benefits Mechanism (Mechanismus für Anpassungsvorteile) ist.

Rishabh Khanna, Senior Impact Manager bei Earthbanc und Mitglied des Lenkungsausschusses der Initiative of Land, Lives and Peace, stellte auf dieser Konferenz eine neue, gemeinsam mit der UNCCD gestartete Initiative zu digitalen nachhaltigen Pfandbriefen vor, die es CO2-Käufern ermöglichen, in einem früheren Entwicklungsstadium zu kaufen.

„Die Finanzierung der Wiederherstellung von Land und Ökosystemen macht weniger als 1% der gesamten Klimafinanzierung aus, da es keine universellen Kapitalmarktprodukte für diese Aktivitäten gibt. Dies liegt zum Teil daran, dass die Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung der nachhaltigen Landbewirtschaftung sehr arbeitsintensiv sind, manchmal ungenau und fragmentierte Mess- und Abrechnungsmethoden verwendet“, erklärte er.

Der von der Afrikanischen Entwicklungsbank für den Zeitraum 2019-2023 geleitete Adaptation Benefit Mechanism zertifiziert und monetarisiert die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile von Anpassungsmaßnahmen, insbesondere für nachhaltige und widerstandsfähige Landschaften. „Anders als bei der Minderung, wo die Rentabilität der entscheidende Faktor für Investitionen ist, werden die Einnahmen aus der Monetarisierung der Anpassungsvorteile wahrscheinlich in Maßnahmen in gefährdeten Gemeinschaften fließen, die am dringendsten benötigt werden, weil sie Überzeugendes bieten“, sagte Gareth Philips, Leiter der Klima- und Umweltfinanzierung der Afrikanischen Entwicklungsbank.

Dr. Peter Minang, Afrikadirektor des International Agroforestry Centre und globaler Koordinator der ASB Tropical Forest Margin Partnership, visualisierte die revolutionäre Rolle, die nachhaltige Agroforstwirtschaftsmaßnahmen und bessere Umgebungen bei der Stärkung lokaler Gemeinschaften spielen können, anhand eines Fallstudienvideos über die Finanzierung von nachhaltigen gemeinschaftlichen Forstbetrieben in Kamerun. „Wir sind die erste Organisation, die den Mechanismus der Anpassungsvorteile durch ein Projekt im Kakaosektor in Côte d’Ivoire steuert. In Kamerun verwenden wir einen ähnlichen Ansatz und es wurden bereits konkretere Schritte unternommen, um in naher Zukunft eine Zertifizierung zu ermöglichen, die neue Finanzmittel für die Entwicklung nachhaltiger und resilienter Agroforstsysteme für lokale Gemeinschaften bringen kann“, sagte Dr. Minang. Eine unserer besten Praktiken ist der Einsatz von Handmaschinen zur Überwachung aller Indikatoren, die wir einmal im Jahr überprüfen könnten, z. B. mit der Fernerkundungs- und Satellitentechnologie von Earthbanc“, sagte er. (APO Group für African Development Bank Group (AfDB).

Bild: von links nach rechts: Rishabh Khanna, Impact Manager, Earthbanc; Luc Gnacadja, Co-Vorsitzender des Exekutivausschusses des Adaptation Benefit Mechanism; Camilla Nordheim-Larsen, Senior Coordinator for Partnerships and Resource Mobilization, CNULCD; Gareth Philips, Direktor für Klima- und Umweltfinanzierung, African Development Bank; Dr. Peter Minang, Direktor für Afrika des International Agroforestry Centre. © AfDB.