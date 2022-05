Grenzkonflikt mit Äquatorialguinea: Gabun reicht seine Gegendarstellung beim Internationalen Gerichtshof ein

Die Gegendarstellung Gabuns im Grenzkonflikt mit Äquatorialguinea befindet sich in den Händen der Richter des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag. Das vierbändige Dokument, das am 5. Mai beim Gerichtshof in Den Haag eingereicht wurde, wurde auch dem Präsidenten der Republik, Ali Bongo Ondimba, am 11. Mai von der Kommission, die die Interessen Gabuns in diesem Verfahren vertritt, überreicht.

„Wir haben uns zum Internationalen Gerichtshof begeben, um die Gegenschrift der Gabunischen Republik einzureichen, weil Äquatorialguinea bereits seinen verfahrenseinleitenden Antrag eingereicht hatte. Der Gerichtshof hatte uns sechs Monate Zeit gegeben, um unsere Gegenschrift einzureichen, und das haben wir getan“, sagte Marie-Madeleine Mborantsuo, Präsidentin des gabunischen Verfassungsgerichts.

Der Grenzkonflikt zwischen Gabun und Äquatorialguinea besteht seit mehreren Jahrzehnten. Die beiden Nachbarländer streiten sich über die Souveränität der Inseln Mbanié, Cocotiers und Congas in der an Ölvorkommen reichen Corisco-Bucht.

Nach mehreren erfolglosen Verhandlungen einigten sich die Staatschefs der beiden Länder 2016 darauf, den Internationalen Gerichtshof damit zu betrauen, den Konflikt zu lösen. Am 30. März 2021 fand das erste Treffen zwischen den Parteien und der Präsidentin des IGH statt. Das Verfahren wird in Den Haag fortgesetzt. (Quelle: lenouveaugabon)