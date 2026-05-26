Äthiopien beschuldigt Ägypten, seine Bemühungen um einen Zugang zum Roten Meer zu behindern

Äthiopien warnt, dass Ägypten seinen Vorstoß für einen Zugang zum Roten Meer nicht blockieren kann, während Störungen der Energieversorgung durch die Straße von Hormus die Wirtschaft belasten. Damit verschärfen sich die Spannungen zwischen den beiden afrikanischen Mächten vor dem Hintergrund langjähriger Streitigkeiten über den Nil, regionalen Einfluss sowie wachsender Sorgen um die Energiesicherheit infolge der Krise in der Straße von Hormus.

In einer Erklärung vom vergangenen Donnerstag sagte der Sprecher des äthiopischen Außenministeriums, Nebiat Getachew Assegid, Addis Abeba werde weiterhin auf „friedlichem und nachhaltigem Wege“ den Zugang zum Meer verfolgen – trotz dessen, was er als ägyptische Versuche bezeichnete, Äthiopien regional zu isolieren.

„Die ägyptischen Aktivitäten in der Region sind Versuche, unsere Bemühungen um einen maritimen Zugang zum Roten Meer einzukreisen und zu behindern sowie Spannungen in der Region zu schaffen“, sagte Assegid. „Wir haben uns über viele Jahre an Ägyptens aggressiven Ansatz gewöhnt. Trotz dieser Versuche werden wir weiterhin auf friedliche und nachhaltige Weise einen Zugang zum Meer suchen. Dabei haben wir internationale und regionale Unterstützung“, fügte er hinzu.

Ägypten hat zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht öffentlich auf diese Äußerungen reagiert.

GERD-Streit bleibt zentraler Konfliktpunkt

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern werden weiterhin maßgeblich vom langjährigen Streit um den Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) geprägt, der inzwischen vollständig in Betrieb ist.

Der Bau des GERD begann 2011 am Blauen Nil, einem der wichtigsten Zuflüsse des Nils.

Äthiopien betrachtet das Projekt als entscheidend für wirtschaftliches Wachstum, Industrialisierung und Stromerzeugung. Ägypten hingegen argumentiert, der Staudamm gefährde seine Wassersicherheit, da der Nil den Großteil des Süßwasserbedarfs des Landes deckt.

Zu einem früheren Zeitpunkt des Konflikts führte der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi Gespräche mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump, während Kairo auf eine stärkere internationale Beteiligung an der Lösung der Staudammfrage drängte.

Störungen in Hormus legen Äthiopiens Verwundbarkeit offen

Gleichzeitig erhöhen die zunehmenden Lieferunterbrechungen infolge der Spannungen rund um die Straße von Hormus den Druck auf Äthiopiens Bestrebungen nach einem Zugang zum Roten Meer. Das Binnenland versucht seit der Unabhängigkeit Eritreas im Jahr 1993, seine Abhängigkeit von regionalen Transitwegen zu verringern.

Jüngste lokale Berichte zeigen, dass drei Schiffe auf dem Weg nach Äthiopien – beladen mit 120.000 Tonnen Diesel und 60.000 Tonnen Flugtreibstoff – im Arabischen Golf festsaßen. Dies machte die Verwundbarkeit des Landes gegenüber globalen Versorgungsschocks deutlich.

Die Unterbrechungen hatten unmittelbare Auswirkungen auf Äthiopien, das vollständig auf importierte Erdölprodukte angewiesen ist.

Im Rahmen eines langfristigen Abkommens mit Kuwait bezieht Äthiopien rund 60 % seines Diesels sowie seinen gesamten Flugtreibstoff aus dem Golfstaat. Der restliche Bedarf wird über internationale Ausschreibungen gedeckt.

Lokalen Berichten zufolge wurden dadurch geplante Importe von rund 180.000 Tonnen Treibstoff gestoppt, wodurch die Behörden gezwungen waren, kurzfristig Notlieferungen auf dem Spotmarkt zu deutlich höheren Preisen zu beschaffen.

Zudem setzen steigende globale Ölpreise Äthiopiens Devisenreserven zusätzlich unter Druck, schwächen den Birr und verschärfen Inflationsrisiken.

Die Situation hat Addis Abebas Bemühungen verstärkt, alternative maritime Zugänge zu sichern, nachdem das Land jahrzehntelang stark von den Häfen Dschibutis für seinen Handel abhängig war.

Ägypten baut Einfluss am Roten Meer aus

Gleichzeitig hat Ägypten seine strategischen Beziehungen zu Ländern wie Somalia und Eritrea vertieft, die beide zeitweise Spannungen mit Äthiopien erlebt haben. Zudem erweitert Kairo seinen Einfluss entlang des Korridors am Roten Meer.

Ägypten bleibt einer der strategisch wichtigsten Akteure für den Energietransit in der Region – dank des Suezkanals und der SUMED-Pipeline, die Rohöl vom Roten Meer ins Mittelmeer transportiert und damit globalen Märkten hilft, Risiken im Zusammenhang mit der Straße von Hormus zu umgehen.

Kairo hat außerdem die regionale Energieinfrastruktur und die Zusammenarbeit bei Pipelines ausgebaut, während Europa nach alternativen Öl- und Gaslieferwegen außerhalb Russlands und der Golfregion sucht. Dadurch wächst Ägyptens strategischer Einfluss am Roten Meer weiter, während die Spannungen mit Äthiopien wegen des GERD anhalten. (Quelle: africa.businessinsider)