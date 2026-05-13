Caspar Nii Armah (D/Ghana): „THE JOURNEY“ – Eine Reise der Materie und des Geistes

Fotograf: Janto Koité, Rechte: Caspar Nii Armah

Ausstellung im ARTLOFT.Hamburg: Mit der Ausstellung „The Journey“ im ARTLOFT.Hamburg präsentiert der in Berlin geborene Künstler mit ghanaischen Wurzeln Caspar Nii Armah einen ebenso radikalen wie poetischen künstlerischen Prozess, in dem Zerstörung und Neuschöpfung untrennbar miteinander verbunden sind. Im Zentrum der Ausstellung steht die Idee von Transformation: Ein Werk entsteht, wird aufgelöst und in neuer Form wiedergeboren.

Ausgangspunkt der Arbeit: Caspar Nii Armah bemalte live vor Publikum die mit dickem Skizzenpapier ausgekleidete, rund 60 Quadratmeter große Wandfläche des ARTLOFT-Eingangsbereichs mit schwarzer Acryl- und Ölfarbe. Das Ergebnis: Filigran und ornamental schwingen sich schwarze Linien über das Weiß das Papier. Was auf den ersten Blick wie Höhlenmalerei anmutet, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Schriftzeichen, die zuweilen Worte formen und geheime Botschaften zu transportieren scheinen.

Schrift als Form der Kommunikation – alles fließt.

Dem Künstler, der aus der Urban Art kommt, geht es jedoch nicht um das Wort und seine Bedeutung an sich, sondern mehr darum, das Konzept von Schrift als Form der Kommunikation sichtbar zu machen, als universelle Sprache, die tiefere Bewusstseinsschichten anspricht. „Man erkennt zwar einzelne Wörter, die sich auch teilweise wiederholen, aber worauf es mir ankommt, ist der Fluss. Ich möchte der Hand einfach freien Lauf lassen, eine Verbindung zu meinem Unterbewusstsein aufbauen“, erklärt Armah. Der Künstler beschreibt seinen Arbeitsprozess als intuitiv, körperlich und rhythmisch, beinahe wie einen Tanz. Spontane Gesten und unmittelbare Entscheidungen bestimmen die Komposition. „Rhythm and Writing“ nennt er diese Arbeitsweise.

The Journey – Zerstörung und Wiedergeburt

Das war aber erst die erste Etappe seiner Reise. Im nächsten Schritt wurden Teile der Mammut-Leinwand ausgeschnitten und der Rest in einem radikalen Prozess zerrissen und teilweise verbrannt. Die Asche mischte Caspar Nii Armah mit schwarzer und weißer Acrylfarbe und nutzte sie zum Malen weiterer Werke. So entstand aus der Asche neues Leben. „Es geht um die Reise der Materie und des Geistes“, so Armah. „Nichts bleibt, alles wandelt sich.“

Die Ausstellung zeigt einen nicht zerstörten Teil der ursprünglichen Arbeit sowie verschiedene Transformationen des Ursprungswerkes: 33 Werke in unterschiedlichen Formaten sowie Leinwände, die mit der Asche des Ursprungswerks bemalt sind.

Neben den Werken des Projekts „The Journey“ werden drei handgeschnitzte Skulpturen gezeigt. Zudem wird eine filmische Dokumentation der Entstehung von „The Journey“ zu sehen sein. Besonders wichtig ist dem Künstler bei seinem Projekt der soziale Gedanke: Am 22. Mai 2026 werden Teilstücke des Hauptwerkes zugunsten von Ankerland e.V. versteigert. Der gesamte Erlös fließt in die therapeutische Unterstützung schwersttraumatisierter Kinder und Jugendlicher.

Termine

22.05.2026 ab 18:00 Uhr, Vernissage „THE JOURNEY“ by Caspar Nii Armah + Versteigerung eines Teilstücks des Hauptwerkes zugunsten Ankerland.

24.05.2026 12:00–18:00 Uhr, Open Gallery & Artist Talk

25.05.–05.06.2026 Mo–Fr, 10:00–17:00 Uhr, Open Gallery

Die Ausstellung läuft bis zum 05. Juni 2026.

Ort: ARTLOFT.Hamburg, Am Neumarkt 23, 22041 Hamburg

Caspar Nii Armah (ARMAH Art), geboren in Berlin als Sohn eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter, ist ein zeitgenössischer Künstler, dessen Arbeiten an der Schnittstelle von urbaner Kunst, freier Malerei und grafischer Verdichtung entstehen. Er hat eine eigenständige Bildsprache, die von Rhythmus, Bewegung und einer unmittelbaren visuellen Präsenz geprägt ist.

Seine Werkreihen – darunter Liftart, Natural Spirits, Natural Identity, Rhythm and Writing, Basic Trust und Elements – Lost and Found – zeigen eine künstlerische Haltung, in der Reduktion, Energie und Wiedererkennbarkeit eng zusammenwirken.

Sein künstlerischer Ansatz verbindet intuitive Geste mit serieller Arbeit. Formen, Linien und Zeichen verdichten sich in seinen Werken zu offenen Kompositionen, die weniger auf klassische Narration als auf Wahrnehmung, Spannung und Resonanz zielen.

Zu den prägenden Stationen seines bisherigen Weges zählen frühe Ausstellungen und Projekte in Hamburg und Berlin. Auch im öffentlichen Raum hat seine Arbeit an Sichtbarkeit gewonnen. 2022 nahm er am Zukunftsdorf22 (Partner der documenta 15) in Kassel teil. (Jörg Schwarz)