Äthiopien hat seine natürlichen Nachteile überwunden: es gibt viele große Bauprojekte und ausländische Investoren stehen Schlange

Ex-Premier Meles Zenawi

Noch vor wenigen Jahren waren von Äthiopien nur die schrecklichen Bilder der beiden Hungersnöte in Erinnerung, die die Hilfe der internationalen Gemeinschaft mobilisierten, der Bürgerkrieg (der in Tigray noch nicht ganz beendet ist), die blutigen Revolutionen, die grausame Diktatur, die Irrungen und Wirrungen seiner Führer Haile Selassie (er stürzte 1974) und Mengistu Haile Mariam (er floh 1991) usw. Ein düsteres Bild. All das ist vorbei und liegt hinter den Äthiopiern. Die Hauptstadt der Afrikanischen Union (AU) – in Addis Abeba befindet sich der Sitz der AU – zeigt ein ganz anderes Gesicht mit ihrer Modernisierung, nagelneuen Straßenbahnen, großen Bauvorhaben, High-Tech-Projekten, einer sprudelnden Jugend, die auf Startups schwört …

Das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas (fast 128 Millionen Einwohner), das lange Zeit unter seiner Abgeschiedenheit gelitten hat, ist dabei, seine natürlichen Nachteile zu überwinden. Diese Dynamik verdankt Äthiopien den „glorreichen 15“, 15 Jahren-Reformen, die auf dem Wachstums- und Transformationsplan (GTP) basieren, einer Reihe von Megaprojekten, die das Land tiefgreifend verändert haben und es zum Motor Ostafrikas gemacht haben. Äthiopien hat sich von einem Schlusslicht bei allen sozioökonomischen Indikatoren zu einer Nation entwickelt, die nach zweistelligen Wachstumsraten strebt, einer starken Nation, die sogar die Teilung und Abspaltung von Eritrea im Jahr 1993 überstanden hat.

Der ehemalige Premierminister Meles Zenawi hatte einen großen Anteil an diesem Höhenflug zwischen 1995 und 2012. Der Wendepunkt war zweifellos seine Teilnahme am G20-Gipfel, um die Stimme des afrikanischen Kontinents zu vertreten. Die Welt entdeckte diesen starken Mann, der manchmal grausam zu denjenigen war, die seine Pläne durchkreuzen, aber unbestreitbar unzählige rettende Ideen hatte. 2009 weihte Meles den höchsten Staudamm Afrikas am Tekkezé-Fluss in Tegray ein; im gleichen Atemzug stellte das Landwirtschaftsministerium 3 Millionen Hektar – ein Siebtel der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) – für die Agroindustrie zur Verfügung.

Seit 2012 sprießen überall die Gewächshäuser und haben Äthiopien zum zweitgrößten Exporteur von Schnittblumen in Afrika gemacht. Und das ist noch nicht alles: Die Bautätigkeit überschwemmt Addis Abeba und die Kleinstädte. Die Straßen werden im Laufe der Monate immer größer, die Straßenbahn wird in nur einem Jahr installiert. Der Große Äthiopische Renaissance-Staudamm (der zweite auf dem afrikanischen Kontinent, Eröffnung im Februar 2022) und andere gigantische Bauwerke sorgen dafür, dass Äthiopien energietechnisch unabhängig wird.

Das Land hat so viel Strom, dass es sich leisten kann, ihn an die Nachbarn zu verkaufen und sein neues Eisenbahnnetz vollständig zu elektrifizieren. Der von Meles ins Leben gerufene Growth and Transformation Plan hat im Bundesstaat Äthiopien alle seine Versprechungen erfüllt. Und es ist noch nicht vorbei: der derzeitige Premierminister Abiy Ahmed tritt in die Fußstapfen des berühmten Meles. Die Ambitionen am Horn von Afrika und auf dem gesamten Kontinent sind so groß wie seit den „glorreichen 15“ nicht mehr.

Der 4,2 Milliarden Dollar teure Renaissance-Staudamm ist ein perfektes Beispiel für die Dynamik von Abiy Ahmed. Gut, er wird es schaffen müssen, die Schwierigkeiten mit seinem Nachbarn Ägypten auszuräumen, der diesen Zugriff auf den Nil sehr negativ sieht. Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed wird all sein diplomatisches Geschick benötigen, um seinen ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sissi zu besänftigen.

In der Zwischenzeit geht Äthiopien seinen eigenen Weg, und Investoren aus dem In- und Ausland drängen sich um ihre Plätze an der Sonne. Indien, Saudi-Arabien, Korea, China und die USA stehen in der ersten Reihe, um den „Sprung nach vorn“ zu finanzieren. Das neueste Mega-Projekt ist die nationale Zementfabrik Lemi, die im Industriepark Lemi Building Material, etwa 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt, untergebracht ist. Die Anlage, die von der chinesischen West International Holding mit 600 Millionen US-Dollar mitfinanziert wurde, wurde in nur elf Monaten errichtet und brach damit alle Rekorde. Das Werk produziert täglich 10.000 Tonnen Zementklinker. (Quelle: tunisienumerique, Foto: Flickr: Meles Zenawi – World Economic Forum Annual Meeting 2012)