Afrika: Jahr 2024 entscheidend für die Demokratie

Unter anderem sind der Senegal und Südafrika aufgerufen, ihren Präsidenten zu wählen. Insgesamt werden die Bemühungen, die Demokratie zu erhalten oder zu etablieren, verdoppelt werden müssen.

Zu Beginn des Jahres sorgen die Ergebnisse der Wahlen vom Dezember in der Demokratischen Republik Kongo und in Ägypten weiterhin für Schlagzeilen. Im Februar sind die Senegalesen an der Reihe, ihre Stimme für die Präsidentschaftswahlen abzugeben, die nach der Verhaftung des Oppositionspolitikers Ousmane Sonko bereits zu gewaltsam niedergeschlagenen Aufständen geführt haben. Macky Sall hingegen wird nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren und sein Lager wird von seinem Premierminister Amadou Ba vertreten.

Langjährige Mehrheiten unter Druck

Eine Situation, die genau beobachtet werden muss, meint Fredson Guilengue von der deutschen Rosa-Luxemburg-Stiftung in Johannesburg, der auch auf andere potenzielle Brennpunkte für Veränderungen in diesem Jahr hinweist. „Im südlichen Afrika, wie in Mosambik, Simbabwe oder Südafrika, hat der Gesellschaftsvertrag seine Grundlage im Kampf gegen den Kolonialismus. Aber die heutige junge Generation hat weniger Bezug zur Vergangenheit und erwartet etwas anderes von den Führern“, erklärt er.

Im Jahr 2024 werden die Südafrikaner zu allgemeinen Wahlen an die Urnen gerufen. Es ist keineswegs sicher, dass der ANC, der seit dem Ende der Apartheid an der Macht ist, die Präsidentschaft gewinnen wird. Korruption, Schwierigkeiten bei der Energieversorgung und die Wirtschaftskrise könnten ihn den Sieg kosten. Insgesamt, so die Analysefirma Economist Intelligence Unit, könnten in mehreren Ländern die parlamentarischen Mehrheiten schrumpfen, was die Regierungsbedingungen erschweren und soziale Unruhen wahrscheinlicher machen könnte, wie in Madagaskar, Algerien oder Tunesien.

Demokratie in der Sahelzone gefährdet

Außerdem ist es unmöglich, über die Sahelzone zu sprechen, ohne Militärputsche und den Kampf gegen den Terrorismus zu erwähnen. In Mali steht noch immer nicht fest, wann die Rückkehr zu einer zivilen Regierung erfolgen soll. Die für Februar 2024 angekündigten Präsidentschaftswahlen hatte die Staatengemeinschaft der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft dazu veranlasst, die Sanktionen aufzuheben, doch die Abstimmung wurde verschoben. Ebenso wie in Burkina Faso. Der Juntachef von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, hatte zunächst versprochen, die Wahlen im Juli 2024 abzuhalten. Im Oktober letzten Jahres verschob er den Termin jedoch aufgrund der unsicheren Lage im Land, ohne ein neues Datum festzulegen.

Laut Alex Vines von der Londoner Denkfabrik Chatham House wird die gesamte Sahelzone auch 2024 sehr fragil bleiben: „Wir haben seit 2019 Staatsstreiche in Mali, Niger, Gabun, de facto auch im Tschad, Sudan, Burkina Faso, Guinea und Guinea-Bissau erlebt – es könnte zu Gegenputschen kommen. In den von Putschen geprägten Ländern muss daher rasch über eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung verhandelt werden“. (Quelle: adiac-congo.com, Bild von Gerd Altmann auf Pixabay)