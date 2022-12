Der 74 Jahre alte Paul Totori hat am Mittwoch als erstes Kind eines belgischen Vaters und einer ruandischen Mutter aus der Kolonialzeit eine Geburtsurkunde erhalten, berichtet vrt.be.

„Ich existiere endlich, auch offiziell“, sagte Totori im Rathaus von Wuustwezel in der Provinz Antwerpen, der Ortschaft, in der er lebt. Damit zeichnet sich ein Ende der verwaltungstechnischen Ungewissheit ab, unter der die „Métisses“ aus der Kolonialzeit in Belgien bis heute leben müssen.

