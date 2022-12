Afrika-Kuriosum des Tages/Gabun: leblos im Fluss treibender Elefant wird zum Weihnachtsfestessen

Bewohner der Gemeinde Lambarene haben in diesen Tagen reichlich zu essen: am Freitag im Morgengrauen wurde ein ausgewachsener Elefant gefunden, der auf den Gewässern des Flusses Ogooué trieb. Umweltschützern zufolge war der Elefant von Wilderern erschossen worden, bevor er in Gabuns größtem Fluss angespült wurde. Der Dickhäuter, dessen Rüssel, Schwanz und Stoßzähne von den Wilderern entwendet worden waren, beendete seine Reise in den Kochtöpfen der Anwohner, berichtet das Portal info241.

Das Tier war von der Strömung des Flusses weitergetragen worden, bis es am Ufer des Ogooué in Lambarene landete. Tierschutzexperten ordneten schließlich an, dass der Elefant in den Kochtöpfen der Anwohner enden könne, mit dem ausdrücklichen Verbot, das Fleisch des Tieres an irgendjemanden zu verkaufen.

Diese Nachricht erfreute die Anwohner der angrenzenden Stadtviertel, unter denen das tonnenschwere Tier aufgeteilt wurde, die nun viel Fleisch für ein schönes Weihnachtsfest haben. Die unbekannten Wilderer hingegen, die diese in Gabun gesetzlich geschützte Tierart getötet haben, wird man womöglich nie zur Rechenschaft ziehen können.