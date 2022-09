Afrika-Kuriosum des Tages: Gambia warnt ältere britische Frauen, nicht mehr wegen Sex in das Land zu kommen

Gambia hat ältere Frauen aus dem Vereinigten Königreich gewarnt, die in Scharen in das Land kommen, um „Toy-Boys“ zu finden. Sie sollten sich woanders umsehen. Das westafrikanische Land ist in den letzten Jahren für seinen Ruf bekannt, dass dort ältere britische Frauen in der Regel auf der Suche nach jüngeren Männern Urlaub machen, berichtet das Portal Newspeakonline.

Die gambischen Behörden wollen dieser Branche einen Riegel vorschieben und haben angekündigt, dass sie der Gewohnheit von Menschen, die nur zum Zweck des „reinen Sex“ in das Land reisen, ein Ende setzen wollen. Der Direktor des gambischen Fremdenverkehrsamtes, Abubacarr Camara, äußerte sich zu dieser Bedrohung: „Was wir wollen, sind Qualitätstouristen. Touristen, die kommen, um das Land und die Kultur zu genießen, aber keine Touristen, die nur wegen Sex kommen.“

Camara erklärte, die ehemalige britische Kolonie wolle sich von älteren Touristinnen abwenden, um den Ruf des Landes zu verbessern, das von einigen als „Tinder-Traum für ältere Menschen“ bezeichnet wurde.

Gambia erlangte 1965 die Unabhängigkeit und erlebte in den 1990er Jahren einen Aufschwung des Sextourismus, nachdem Thomas Cook Billigreisen und Billigflüge in das Land angeboten hatte.

Junge Prostituierte, die von den Einheimischen auch als „Beach Boys“ bezeichnet werden, werden seit langem dabei beobachtet, wie sie ältere Frauen aus Clubs herausbegleiten, um mit ihnen die Nacht zu verbringen.

Die meisten gambischen Männer, die auf diese Weise mit älteren Frauen arbeiten, wurden Berichten zufolge durch den Mangel an Arbeitsplätzen und die niedrigen Löhne in dem Land in diese Branche gelockt, wo sie für einen einzigen Arbeitstag 200 Pfund verdienen können – was einem Monatsgehalt entspricht.

Angeblich suchen sie an den weißen Sandstränden nach älteren Frauen, die aus den Niederlanden, Schweden und Deutschland sowie aus dem Vereinigten Königreich stammen. Manche Begegnungen werden schon vor der Ankunft der Frauen online arrangiert, und die Sexarbeiter holen sie vom Flughafen ab.

Die Regierung denkt auch über die Einführung von Gesetzen nach, die es der Polizei erleichtern sollen, einheimische Strandjungen und ältere Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind, zu verhaften, um die Prostitution einzudämmen.

Der Minister für Tourismus und Kultur, Hamat Bah, erklärte, Gambia wolle sich vom Nachtleben abwenden und sich auf die Tierwelt konzentrieren. Er wies darauf hin, dass das Land mehr als 300 verschiedene Arten tropischer Vögel beherberge.

Der nationale Koordinator der Child Protection Alliance, Lamin Fatty, sagte unterdessen, dass die britische Regierung ebenfalls eingreifen sollte, um die Ausbeutung von Jungen in der Region durch Britinnen zu unterbinden.

„Die Hohe Kommission hat ein gewisses Engagement gezeigt. Aber es geht nicht nur um Engagement, wir brauchen auch finanzielle und technische Unterstützung. „Es könnte eine viel bessere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern geben, um Lösungen zu finden“, sagte Lamin.