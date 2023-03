Afrika-Kuriosum des Tages: Leiter einer Post-Zweigstelle in Burkina Faso flüchtet mit über 132.000 Euro

Die Information kursierte bereits in den sozialen Netzwerken und wurde nun von der Post Burkina Faso bestätigt. Der Interimsagenturleiter der Stadt Pô wird wegen Unterschlagung von Geldern im Wert von mehreren Millionen FCFA gesucht.

In der Mitteilung heißt es: „René Nonguierma, Leiter der Interimsfiliale der Post Burkina Faso in Pô, zuvor dort wohnhaft, soll Gelder in Höhe von vorläufig 87.260.775 FCFA (gut 132.000 Euro) zum Nachteil der Post veruntreut haben“. Ein riesiges Vermögen angesichts des BIP von 775 Euro.

Der Betroffene hat die Stadt Pô am Abend des 1. März 2023 gegen 18 Uhr verlassen und ist bis heute nicht auffindbar. Die Untersuchungen laufen …