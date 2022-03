Afrika-Lesetipp/aerotelegraph: Sao Tomé und Principe – ukrainischer Flieger legt Insel-Verbindung lahm

Problem für den afrikanischen Inselstaat: Die Nationalairline muss den Einsatz einer ukrainischen Saab 340 zwischen Sao Tomé und Principe stoppen. Es fehlen Dokumente.

São Tomé und Príncipe liegt rund 200 Kilometer vor der Küste von Äquatorialguinea und Gabun. Die beiden namensgebenden Eilande des afrikanischen Inselstaates verbindet die nationale Fluggesellschaft STP Airways normalerweise an sechs Tagen pro Woche.

Dafür setzt sie eine Saab 340 der ukrainischen Charterfirma Aero Jet ein, nach eigener Auskunft bereits seit sechs Jahren. Doch zuletzt ist die Maschine am 24. März abgehoben. Seitdem steht das Turbopropflugzeug am Flughafen São Tomé am Boden.

Lesen Sie HIER weiter.