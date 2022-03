Afrika-Lesetipp/African Courier: Deutschland schiebt 34 Nigerianer an Bord eines Charterfluges ab

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Refugees4Refugees wurden am Dienstag (15. März) 34 Nigerianer in ihr Heimatland abgeschoben. Es war die erste Abschiebung, die in diesem Jahr an Bord eines Charterfluges durchgeführt wurde. Bei den Abgeschobenen, die an Bord eines Flugzeugs der Iberojet nach Lagos zwangsrückgeführt wurden, handelt es sich um Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden waren.

Dreißig der 34 Personen stammten aus Deutschland, die übrigen wurden aus Österreich deportiert.

Die abgeschobenen Personen sollen nach ihrer Ankunft in ein Hotel in Lagos gebracht worden sein, wo sie für die nächsten 7 Tage unter Quarantäne stehen werden.

