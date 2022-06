Afrika-Lesetipp/Spiegel: Commonwealth-Gipfel in Ruanda – Prinz Charles kommt, Straßenkinder werden weggesperrt

In Kigali treffen sich am Freitag und Samstag die Regierungschefs des Commonwealth. Was die Würdenträger in Ruandas Hauptstadt nicht sehen: Obdachlose, Straßenkinder und andere unerwünschte Personen werden in Haftzentren gesteckt.

In Kigali geht mal wieder gar nichts. Unzählige Polizisten sperren die Straße ab, irgendein Staatsgast rast mit irrwitziger Geschwindigkeit an verwunderten Passanten vorbei, gefolgt von schwarzen SUV mit getönten Scheiben. Es ist Commonwealth-Gipfel, die Stadt befindet sich im Ausnahmezustand. Aus den Fenstern ihrer getönten Limousinen sehen die Staatsgäste und Delegierten: gesprenkelte Rasen, akkurat getrimmte Büsche, blitzblanke Bürgersteige. Was sie nicht sehen: Straßenhändler, Obdachlose, Prostituierte, Herumlungernde. Als gäbe es sie nicht.

