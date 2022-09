Afrika-Lesetipp/taz: Kongos oberster Naturschützer entlassen – „Unmoral und Inkompetenz“

Olivier Mushiete, Direktor von Kongos umstrittener Naturschutzbehörde ICCN, muss sein Amt räumen. Seine eigenen Mitarbeiter hatten das gefordert.

Nach zunehmender internationaler Kritik an der Militarisierung des Naturschutzes in der Demokratischen Republik Kongo hat der Chef der zuständigen Staatsbehörde ICCN (Kongolesisches Institut für die Bewahrung der Natur) sein Amt verloren. Vize-Premierministerin und Umweltministerin Eve Bazaiba (Foto) ernannte in einem am Samstag veröffentlichten, aber auf Freitag datierten Dekret eine neue ICCN-Leitung und gab die Entlassung des bisherigen Direktors Olivier Mushiete und seines Stellvertreters bereits drei Tage zuvor bekannt.

