Afrika-Lesetipp/taz: Menschenrechte im Staat Eswatini – Königskritiker leben gefährlich

In Eswatini, vormals Swasiland, wurde ein Menschenrechtsanwalt erschossen. Kritiker vermuten eine staatliche Todesschwadron.

Der Mord am bekanntesten Menschenrechtsaktivisten von Eswatini (vormals Swasiland) entwickelt sich zur politischen Krise für das südliche Afrika. Am Dienstag befasste sich erneut das höchste Sicherheitsorgan der SADC (Southern Africa Development Community), die sogenannte Troika, mit dem Risiko eines Bürgerkriegs in dem kleinen Königreich zwischen Südafrika und Mosambik, dessen König Mswati III. seit Jahren unter massivem Druck steht, demokratische Reformen durchzuführen.

Bereits vergangene Woche hatte die Troika eine umfassende Untersuchung des Mordes an Thulani Maseko und politischen Dialog in Eswatini gefordert: „Wenn Dialog scheitert, ziehen Menschen in den Krieg.“

