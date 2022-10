Afrika-Lesetipp/taz: Sextourismus in Marokko – In verschlossenen Hotelzimmern

Wer an den marokkanischen Touristenattraktionen in Städten wie Agadir oder Tanger genau hinschaut, wird eine verstörende Beobachtung machen: Der Sextourismus gehört hier wie dort zum Standardrepertoire für viele Touristen. Das ist an sich gut für professionelle Sexarbeiter*innen. Doch vor allem aus Europa fahren Männer nach Nordafrika, um sich an die verletzbarste aller Gruppen zu vergehen: Minderjährige.

Besonders in der marokkanischen Tourismushauptstadt Marrakesch hat sich ein Markt etabliert, der die Flugzeuge der Billigfluggesellschaften aus Paris, Mailand oder Berlin mit Tätern füllt. Am zentralen Platz, dem Djemaa el Fna, oder in der Neustadt Gueliz suchen Männer nach billigem Sex und vor allem Sexarbeiter*innen, die ihnen jeden Wunsch erfüllen.

