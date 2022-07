Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus Kenia, Marokko, Libyen, Uganda und Mali

Reporter-Tagebuch aus Kenia: Vizepräsident flieht im Helikopter – NZZ

Zuerst gibt der Vizepräsident und Kandidat keine Interviews. Dann lässt er die Journalisten an mehreren Tagen in seiner Residenz schmoren. Ein Leidensprotokoll mit Happy End.

Marokko – Bau einer Akku-Fabrik „Gigafactory“ für E-Fahrzeuge angestrebt. – Maghreb-Post

Mord an Menschenrechtsanwalt in: Gefoltert und in den Fluss geworfen – taz

2016 wurde der Menschenrechtsanwalt Willie Kimani tot aufgefunden. Ein Gericht verurteilte nun drei Polizisten und einen Zivilisten wegen Mordes.

Gewaltausbruch in Libyen – Der Spiegel

16 Tote bei Kämpfen auf den Straßen von Tripolis

Aktivistin in Uganda kämpft gegen Luftverschmutzung – DW

Millionen Menschen sterben in Afrika an den Folgen von Luftverschmutzung – nach AIDS die zweithäufigste Todesursache auf dem Kontinent. Eine Aktivistin in Kampala, das zu den am stärksten verschmutzten Städten Afrikas zählt, will die örtlichen Behörden verklagen.

Lambrecht zweifelt an Fortsetzung des Mali-Einsatzes – und erwartet Klarheit bis September – RND