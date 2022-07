Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus/zu Burkina Faso, Kenia, Madagaskar, Nordafrika/Tunesien, DR Kongo …

Audiotipp/SWR: Die Hebamme und das Krokodil – Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso

Vor der Präsidentschaftswahl in Kenia: Seltsame Venezolaner am Flughafen – taz

Kenia wählt bald einen neuen Präsidenten. Doch drei kuriose Verhaftungen am Flughafen von Nairobi säen Zweifel am korrekten Wahlablauf.

Kenia: Klimawandel tötet zwanzigmal mehr Elefanten als Wilderei – der Standard.de

Auch für die afrikanischen Elefanten Kenias wird der Klimawandel zur Gefahr. Der illegale Abschuss könnte als größte Bedrohung abgelöst werden.

Mutmaßliche Viehdiebe verbrennen 32 Menschen in Madagaskar – nau.ch

Mutmaßliche Viehdiebe steckten in Madagaskar am Freitag Häuser in Brand. Dabei kamen mindestens 32 Menschen ums Leben.

Tunesien/Nordafrikas schwindende Strände – DW

An der Nordküste Afrikas verschwindet der Küstensand so schnell wie in kaum einer anderen Weltregion. Der ökologische und ökonomische Schaden sind immens. Forscher glauben, den Prozess zumindest aufhalten zu können.

DR Kongo: Forschung über den Wipfeln des Regenwaldes – DW

Für die Kolonialmacht Belgien sollte das Institut in Yangambi einst erforschen, wie sich der Kongo-Regenwald ausbeuten lässt. Im Kampf gegen den Klimawandel hat der Standort nun ein Comeback.