Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus/zu Ruanda, Kongo, Tunesien, DR Kongo, Simbabwe, Libyen und Südafrika

Biodiversitätskonferenz in Kigali: Afrika nimmt Artenschutz in die Hand – taz

Sie wollen selbst Natur- und Artenschutz anpacken: 2.300 ExpertInnen diskutieren in Ruanda. Große Frage: Wo kommt das Geld her?

Kongo macht Milliardenverlust wegen illegalem Coltan-Abbau – Nau.ch

Die Demokratische Republik Kongo muss jährlich auf fast vier Milliarden Dollar verzichten. Grund für den Verlust ist der illegale Abbau des Roherzes Coltan.

Geringe Wahlbeteiligung – Tunesien spricht sich offenbar für Verfassungsreform aus – Die Presse

Demonstranten stürmten Sitz der Uno-Mission im Ost-Kongo – Der Standard

Die Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas und Schüssen. Nach Angaben zivilgesellschaftlicher Organisationen gibt es sechs Tote.

Ökokonferenz in Ruanda: Es geht nicht um die Menschen – taz

Die Ziele der Naturschutzkonferenz im ruandischen Kigali sind ambitioniert. Doch das westliche Konzept unberührter Parks passt nicht zu Afrika.

Währungsverfall: Simbabwe führt Goldmünzen gegen Inflation ein – RND

Wegen Menschenrechtsverletzungen: Linke kritisiert Bundespolizeitreffen mit libyscher Seepolizei – RND

DEKOLONIALISIERUNG: Afrika nimmt den Naturschutz selbst in die Hand – Der Standard

Afrikanischen Experten ist die Deutungshoheit über den Naturschutz seitens der „Ersten Welt“ schon lange ein Dorn im Auge. Die Denkweise ist tief im Kolonialismus verwurzelt

Südafrika: Abalobi – Nachhaltig Fischen mit einer App – DW

Der Fischfang in Südafrika steckt in der Krise. Die Kleinfischer dort kämpfen ums Überleben. Große Fischfangunternehmen machen dem traditionsreichen Arbeitsfeld den Garaus. Mit der Abalobi-App will eine NGO das Problem lösen.