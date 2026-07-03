AFRIKA-Tagespressespiegel vom 03.Juli 2026

Nigeria: Mindestens 48 Tote bei interkommunalen Zusammenstößen im Zentrum des Landes Bei Zusammenstößen zwischen Viehhirten und Bauern sind am Mittwoch im Bundesstaat Niger im zentralen Westen Nigerias mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Die Region wird immer wieder von vielschichtigen Gewaltausbrüchen erschüttert.

Der Bundesstaat Niger leidet unter tödlichen Angriffen dschihadistischer Gruppen sowie krimineller Banden, die als „Banditen“ bekannt sind. Sie überfallen Dörfer, plündern, entführen und töten Bewohner. Hinzu kommen immer wieder Konflikte zwischen Viehhirten und Bauern, die auf langjährige Streitigkeiten zurückgehen, insbesondere um Landnutzung und den Zugang zu natürlichen Ressourcen. (Quelle: TV5 Monde Afrique)

Guinea: Ex-Premierminister Ibrahima Kassory Fofana in Berufung wegen illegaler Bereicherung verurteilt Die guineische Justiz hat den ehemaligen Premierminister Ibrahima Kassory Fofana am Donnerstag, dem 2. Juli, in zweiter Instanz zu drei Jahren und neun Monaten Haft wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche verurteilt. Vom Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder wurde er freigesprochen.

Die Berufungskammer des Gerichtshofs zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (CRIEF) bestätigte die Verurteilung wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche, sprach Fofana jedoch vom Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder frei.

Fofana war von Mai 2018 bis zum Militärputsch im September 2021 Premierminister unter Präsident Alpha Condé. In erster Instanz war er zu fünf Jahren Haft wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder, illegaler Bereicherung und Korruption verurteilt worden. (Quelle: Africa Radio)

Sierra Leone: Präsident Bio verspricht Verfassungsreform ohne dritte Amtszeit Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, hat am Mittwoch Spekulationen über eine mögliche Verfassungsänderung zur Verlängerung seiner Amtszeit entschieden zurückgewiesen. Bei einem Präsidentenforum an der Universität von Makeni bezeichnete er entsprechende Befürchtungen als unbegründet. Ziel der Reform sei ausschließlich die Anpassung der Verfassung von 1991 an die heutigen Gegebenheiten des Landes und nicht die Sicherung persönlicher Macht. Der als transparent, inklusiv und unabhängig bezeichnete Reformprozess sieht vor, dass gewöhnliche Verfassungsänderungen vom Parlament beschlossen werden. Änderungen an grundlegenden Staatsprinzipien müssen dagegen zusätzlich in einem Referendum von den Bürgern bestätigt werden. (Quelle: Africapresse)

Burkina Faso: UNO schließt Menschenrechtsbüro Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) hat angekündigt, sein Büro in Burkina Faso bis zum 30. November 2026 schrittweise zu schließen. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit den burkinischen Behörden. Gleichzeitig haben Burkina Faso, Mali und Niger ihren Austritt aus dem Gründungsvertrag des Internationalen Strafgerichtshofs eingeleitet.

Die Arbeit des UNO-Büros war bereits vor drei Monaten von den Behörden ausgesetzt worden, nachdem die Vereinten Nationen in einer Pressemitteilung zur Wahrung des zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraums aufgerufen hatten. (Quelle: UN News)

Gabun: Staat geht gegen die „Wassermafia“ vor Die gabunische Regierung hat am 1. Juli 2026 ein mutmaßlich organisiertes System zur illegalen Umleitung von Trinkwasser in Libreville angeprangert. Nach Angaben des Ministeriums für den universellen Zugang zu Wasser und Energie stützt sich dieses Netzwerk auf drei Säulen: Subunternehmer, Strohmänner und illegale wirtschaftliche Interessengruppen. Dies deute auf ein dauerhaft organisiertes System und nicht auf vereinzelte Betrugsfälle hin. Als Reaktion hat der Präsident der Republik den Einsatz der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte angeordnet – eine ungewöhnlich weitreichende Maßnahme zur Lösung eines Problems der Wasserversorgung. (Quelle: Sika Finance)

Südafrika: Tod eines Ghanaers verschärft diplomatischen Streit Zwischen Ghana und Südafrika ist nach dem Tod eines ghanaischen Staatsangehörigen in Südafrika eine diplomatische Krise entstanden. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund der jüngsten Proteste gegen Migranten. Die ghanaische Regierung reagierte rasch auf den mutmaßlichen Mord an ihrem Staatsbürger während der gewaltsamen Demonstrationen vom 30. Juni, erklärte Außenminister Samuel Okudzeto Ablakwa. Die südafrikanischen Behörden bestritten jedoch die Darstellung, wonach das Opfer, der 40-jährige Bashiru Isak, während der Proteste gegen irreguläre Migranten getötet worden sei. (Quelle: Apanews)

Demokratische Republik Kongo investiert 1,3 Milliarden US-Dollar in die Jugend Die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben in der Demokratischen Republik Kongo groß. Nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank ist die Arbeitslosigkeit unter 15- bis 24-Jährigen weiterhin hoch, während mehr als die Hälfte der jungen Menschen unterbeschäftigt ist. Die Regierung hat am 30. Juni in Kinshasa offiziell das Präsidialprogramm für Jugendbeschäftigung und Unternehmertum mit dem Namen „Debout Jeunes Congolais“ gestartet. Das mit 1,3 Milliarden US-Dollar über sechs Jahre ausgestattete Programm soll die Jugend zum wichtigsten Motor der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes machen. (Quelle: Agence Ecofin)

Burkina Faso, Mali und Niger: Internationaler Strafgerichtshof warnt vor Schwächung der Justiz Die Präsidentschaft der Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts hat Burkina Faso, Mali und Niger offiziell aufgefordert, ihren Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof zu überdenken. Nach Ansicht der Versammlung könnte der Rückzug die internationale Strafjustiz schwächen und den Kampf gegen Straflosigkeit beeinträchtigen.

Den Anfang machte Niger am 18. Juni. Burkina Faso und Mali folgten sechs Tage später.

In einer am 1. Juli veröffentlichten Erklärung äußerte die Präsidentschaft ihre Besorgnis und erinnerte daran, dass bestimmte Verpflichtungen auch nach einem Austritt bestehen bleiben. (Quelle: Camer.be)

Republik Kongo: Zentrum für Entwicklungsmaßnahmen kritisiert die Auswüchse der Operation „Zéro Kuluna“ Eine Untersuchung des Zentrums für Entwicklungsmaßnahmen (CAD) für den Zeitraum von September 2025 bis April 2026 dokumentiert im Rahmen der Sicherheitsoperation „Zéro Kuluna“ 72 außergerichtliche Hinrichtungen, 56 Fälle des gewaltsamen Verschwindenlassens sowie 38 Fälle von Folter und Misshandlungen. Die meisten identifizierten Opfer waren zwischen 18 und 35 Jahre alt.

„Der Sicherheitsapparat in Brazzaville wird in hohem Maße genutzt, um die Herrschaft des Regimes zu festigen“, erklärte CAD-Direktor Trésor Nzila. Um die Bevölkerung vollständig zu kontrollieren, müsse sie eingeschüchtert werden. Die staatlichen Sicherheitskräfte würden zu diesem Zweck instrumentalisiert, und die Operation „Zéro Kuluna“ bilde dabei keine Ausnahme. Zudem, so die Organisation, beruhe die Operation auf keinerlei gesetzlicher Grundlage. (Quelle: RFI)