AFRIKA-Tagespressespiegel vom 05.Juli 2026

WM 2026 – Marokko besiegt Kanada und zieht ins Viertelfinale ein Marokko setzt seinen historischen Weg bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 fort. Die Atlas-Löwen besiegten Kanada am Samstag im Achtelfinale souverän mit 3:0 und sicherten sich damit den Einzug ins Viertelfinale.

Lange Zeit standen die Marokkaner unter Druck und erlebten eine schwierige erste Halbzeit. Kanada begann offensiv und erspielte sich unter der Führung von Tani Oluwaseyi mehrere gute Chancen. Torhüter Yassine Bounou musste mehrfach eingreifen und bewahrte seine Mannschaft mit starken Paraden vor einem Rückstand. Zudem musste Marokko noch vor der Pause den verletzungsbedingten Ausfall von Ismael Saibari verkraften. (Quelle: allAfrica)

Mali: FLA-Rebellen übernehmen Kontrolle über den strategischen Ort Anéfis In Mali kam es am Samstag zu koordinierten Angriffen in mindestens sechs Orten im Norden, Zentrum und Süden des Landes. Die Regierung erklärte, die Lage sei unter Kontrolle. Die Koalition aus Al-Qaida-nahen Dschihadisten und den separatistischen Rebellen der Front de Libération de l’Azawad (FLA) erklärte hingegen, ihre Ziele erreicht zu haben. Die heftigsten Kämpfe fanden in der Ortschaft Anéfis im hohen Norden Malis statt. Nach zweistündigen Gefechten übernahmen die FLA-Rebellen die Kontrolle über den strategisch wichtigen Ort und nahmen zahlreiche Soldaten der malischen Armee gefangen. Die russischen Söldner, die die regulären Streitkräfte unterstützen, zogen sich in das Militärlager der Stadt zurück, wo sie sich auch in der Nacht zum Samstag noch aufhielten. (Quelle: RFI)

Guinea: Autismus führt Familien in die Isolation In Guinea stehen Familien mit autistischen Kindern vor einer doppelten Herausforderung: Es mangelt an geeigneten Einrichtungen, gleichzeitig sind sie starker gesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt. Eine spezialisierte Schule gibt den betroffenen Kindern nun neue Hoffnung, indem sie ihnen Zugang zu Bildung und einer angemessenen Förderung ermöglicht. In Fria geht Kadiatou Diallo mit ihrem Sohn Kazaliou Baldé spazieren, bei dem bereits im frühen Kindesalter erste Anzeichen von Autismus auftraten. Der Junge vermied Blickkontakt, hatte Schwierigkeiten bei der Kommunikation und bewegte sich kriechend über den Boden statt zu laufen. Wie viele Familien in Guinea wandten sich seine Eltern zunächst an einen traditionellen Heiler, der ihnen schützende Amulette empfahl. Nachdem sich der Zustand ihres Sohnes nicht besserte, suchten sie schließlich ein Krankenhaus in Conakry auf. Dort diagnostizierten Ärzte eine Autismus-Spektrum-Störung – eine Erkrankung, von der die Familie bis dahin nichts wusste. (Quelle: Africanews)

Überschwemmungen in Togo: Fünf Tote nach heftigen Regenfällen Die Regierung Togos hat am Samstag eine vorläufige Bilanz von fünf Todesopfern nach den schweren Regenfällen vom 28. und 29. Juni bekannt gegeben. Die Niederschläge verursachten erhebliche Sachschäden in mehreren Regionen des Landes. Während die Rettungsarbeiten weiterlaufen, rufen die Behörden die Bevölkerung für den weiteren Verlauf der Regenzeit zu erhöhter Vorsicht auf. Besonders betroffen waren die Regionen Maritime, Plateaux und Centrale sowie der autonome Großraum Lomé (DAGL). In einer Mitteilung erklärte die Regierung, die Niederschläge hätten „ein in der jüngeren Geschichte aller Länder am Golf von Guinea beispielloses Ausmaß“ erreicht und erhebliche Sachschäden sowie massive Verkehrsbehinderungen verursacht. (Quelle: Apanews)

Demokratische Republik Kongo: Belgien gibt Bergbauarchive aus der Kolonialzeit frei – Rohstoffdaten im Wert von 24 Billionen US-Dollar im Fokus Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo steht kurz davor, einen bedeutenden archäologischen und wirtschaftlichen Schatz zurückzuerhalten: die geologischen Archive aus der belgischen Kolonialzeit, die im Museum von Tervuren aufbewahrt werden. Die Unterlagen umfassen nahezu 500 laufende Meter Berichte, Karten und Feldnotizen und könnten die Investitionslandschaft eines Landes mit Bodenschätzen im geschätzten Wert von 24 Billionen US-Dollar grundlegend verändern. Diese Schätzung stammt von der US-Regierung. Für die Demokratische Republik Kongo steht dabei viel auf dem Spiel, denn sie will dieses Bergbauerbe für ihre wirtschaftliche Souveränität nutzen. Die vor der Unabhängigkeit im Jahr 1960 zusammengestellten Archive dokumentieren eines der rohstoffreichsten Erzgebiete der Welt mit Informationen über Kupfer und Gold sowie Hinweisen auf Kobalt- und Lithiumvorkommen. Kinshasa fordert ihre Digitalisierung bereits seit Langem. Neue diplomatische Bedeutung erhielt das Thema, nachdem das US-Unternehmen KoBold Metals Zugang zu den Daten beantragt hatte, das Museum dies jedoch ablehnte, um ein privates Monopol auf diese Informationen zu verhindern. (Quelle: Africapresse)

Senegal: Bassirou Diomaye Faye kündigt Gründung einer eigenen Partei an Im Senegal beginnt eine neue Phase der politischen Entwicklung. Präsident Bassirou Diomaye Faye kündigte am Freitag, dem 3. Juli, die Gründung einer politischen Partei an, die die verschiedenen Kräfte bündeln soll, welche seine Politik unterstützen. Die Ankündigung erfolgte nach einer fast vierstündigen Unterredung mit den 306 Bürgermeistern der Koalition „Diomaye Président“, die aus allen 14 Regionen des Landes angereist waren. Mit der Parteigründung will das Staatsoberhaupt seine politische Basis stärken, während sich die Machtverhältnisse an der Staatsspitze weiter verändern. (Quelle: Afrik.com)

Afrika: Wie sich die Türkei als wichtiger Akteur für Frieden und Stabilität etabliert hat Vom Horn von Afrika über die Sahelzone bis nach Libyen und ins südliche Afrika hat sich die Türkiye schrittweise zu einem der einflussreichsten Partner bei Friedens- und Sicherheitsbemühungen auf dem Kontinent entwickelt. Mit diplomatischer Vermittlung, militärischer Zusammenarbeit und Entwicklungsprojekten verfolgt Ankara einen Ansatz, der sich von dem traditioneller Großmächte unterscheidet. „Der Aufstieg der Türkiye in Afrika ist Teil einer Neuordnung der internationalen Machtverhältnisse, in der aufstrebende Staaten versuchen, gleichberechtigtere und weniger an Bedingungen geknüpfte Partnerschaften aufzubauen“, erklärte Prof. Dr. Mürsel Bayram gegenüber TRT Afrika. (Quelle: TRT Afrika)

Digitalisierung: Gabun eröffnet sein erstes Rechenzentrum und stärkt seine digitale Souveränität Am Freitag, dem 3. Juli 2026, hat Staatspräsident Brice Clotaire Oligui Nguema das erste Rechenzentrum Gabuns offiziell eingeweiht. Die hochmoderne, nach Tier III zertifizierte und umweltfreundliche Infrastruktur wurde im Beisein führender Regierungsvertreter, Verantwortlicher von ST Digital Gabon sowie Vertretern der Privatwirtschaft eröffnet. Für Gabun markiert dieses Projekt weit mehr als nur die Inbetriebnahme einer technischen Anlage. Es legt den Grundstein für eine echte digitale und informationstechnische Unabhängigkeit des Landes. (Quelle: GabonMediaTime)

Madagaskar: Nationale Justizkonferenz vom 6. bis 10. Juli geplant Für die Justiz in Madagaskar beginnt eine entscheidende Phase. Noch vor der nationalen Konsultation des FFKM veranstaltet das Justizministerium vom 6. bis 10. Juli in Ivato eine eigene Fachkonferenz. Fünf Tage lang werden Vertreter des Justizsektors die Probleme des Systems analysieren und konkrete Reformvorschläge erarbeiten, um das Vertrauen der Bürger wiederherzustellen. Die Konferenz dient zugleich als Vorbereitung auf die künftige Nationale Konferenz zur Neugründung des Landes. (Quelle: Africa 24)

Zentralafrikanische Republik: Erneute schwere Kämpfe an den Grenzen zu Tschad und Sudan Nach Angaben örtlicher Quellen wurden bei einem Rebellenangriff auf den Ort Am-Dafock im Nordosten der Zentralafrikanischen Republik mindestens 28 Menschen getötet. Während die Regierung erklärt, die Kontrolle über die Stadt zurückgewonnen zu haben, berichten Augenzeugen von anhaltenden Angriffen aus dem Grenzgebiet zum Sudan. Auch die UN-Mission MINUSCA wurde dabei angegriffen.

Eine Koalition bewaffneter Gruppen, die der Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) von Noureddine Adam und der Mouvement démocratique pour le rassemblement du peuple centrafricain (MDRPC) von Arda Hakouma angehört, griff am Morgen des 30. Juni 2026 gegen 4.35 Uhr den Ort Am-Dafock in der Präfektur Vakaga im Nordosten der Zentralafrikanischen Republik an. Dies geht aus einer Mitteilung der UN-Mission MINUSCA hervor. Die Angreifer nahmen außerdem den temporären Operationsstützpunkt der MINUSCA in der Ortschaft ins Visier. Drei sambische Blauhelmsoldaten wurden bei einer Patrouille zum Schutz der Zivilbevölkerung verletzt, einer von ihnen schwer. (Quelle: Beninwebtv)