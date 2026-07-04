Deutschland zieht so viele ausländische Fachkräfte an wie nie zuvor – Marokko in Afrika vorn

Deutschlands Bemühungen, internationale Fachkräfte anzuwerben, gewinnen zunehmend an Fahrt. Neue Zahlen zeigen, dass die Reformen des Einwanderungsrechts immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten anziehen, um den wachsenden Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Seit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Jahr 2020 erhielten rund 765.000 Menschen aus Nicht-EU-Ländern eine Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang mit einer Beschäftigung oder qualifizierten Zuwanderung. Das geht aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor, die als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage veröffentlicht wurden. Der kontinuierliche Anstieg deutet darauf hin, dass Deutschlands Maßnahmen zur Öffnung des Arbeitsmarktes für internationale Fachkräfte zunehmend Wirkung zeigen.

Die Zahl der arbeitsbezogenen Aufenthaltstitel ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2025 wurden rund 205.000 Genehmigungen erteilt, nach 157.000 im Jahr 2024 und 133.000 im Jahr 2023. Dieser Anstieg folgt auf mehrere Reformen, die neue Möglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte, Absolventen einer Berufsausbildung, Forschende, Arbeitssuchende und Auszubildende aus Ländern außerhalb der Europäischen Union geschaffen haben. Dazu gehören unter anderem die Einführung der Chancenkarte sowie eine vereinfachte Anerkennung ausländischer Berufserfahrung in vielen Berufen.

Zum 30. April 2026 lebten rund 605.000 Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach den Regelungen für die Fachkräfteeinwanderung in Deutschland. Die größte Gruppe stellen indische Staatsangehörige mit etwa 91.000 Personen, gefolgt von Menschen aus Vietnam und der Türkei (jeweils rund 35.000), China (31.400) sowie Marokko, Iran und Russland (jeweils etwa 23.000). Auch Bosnien und Herzegowina, Kosovo und die Ukraine gehören zu den zehn wichtigsten Herkunftsländern.

Die prominente Rolle Marokkos unter den wichtigsten Herkunftsländern verdeutlicht die wachsende Bedeutung Afrikas für Deutschlands Strategie zur Gewinnung von Fachkräften. Gleichzeitig hat Deutschland die Anwerbung von Pflegekräften, Ingenieuren und IT-Spezialisten aus mehreren afrikanischen Ländern – darunter Kenia, Ghana, Nigeria und Tunesien – durch bilaterale Partnerschaften und gezielte Rekrutierungsprogramme verstärkt.

Die Zahlen erscheinen vor dem Hintergrund einer erheblichen demografischen Herausforderung. Nach Angaben der OECD ist der Fachkräftemangel inzwischen zu einer der größten Bremsen für das Wirtschaftswachstum geworden. Arbeitgeber haben zunehmend Schwierigkeiten, offene Stellen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bau, Ingenieurwesen, Logistik und Informationstechnologie zu besetzen. Die Organisation betont, dass qualifizierte Zuwanderung unverzichtbar sein wird, da die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten weiter zurückgeht.

Die Bundesagentur für Arbeit berichtet, dass sich die Zahl der ausländischen Beschäftigten mit arbeitsbezogenen Aufenthaltstiteln seit 2020 mehr als verdoppelt hat. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Beratung zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen und zu Einwanderungsverfahren kontinuierlich. Mehr als die Hälfte aller Arbeitsmigranten kommt inzwischen über die Programme zur Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland – ein Zeichen dafür, dass Deutschland verstärkt auf qualifizierte Fachkräfte statt auf geringqualifizierte Arbeitskräfte setzt.

Der zunehmende Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte bringt jedoch weiterhin Herausforderungen mit sich. Berufsverbände und Migrationsexperten weisen nach wie vor auf langwierige Anerkennungsverfahren, Wohnungsmangel, Sprachbarrieren und bürokratische Verzögerungen hin, die Deutschland im internationalen Wettbewerb um Talente weniger attraktiv machen können. Die Beseitigung dieser Hindernisse wird entscheidend sein, wenn das Land seine Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb um Fachkräfte erhalten möchte.

Für Afrikaner, die Deutschland als Arbeits- oder Karriereziel in Betracht ziehen, senden die aktuellen Zahlen ein klares Signal: Die Chancen wachsen, insbesondere für qualifizierte Fachkräfte. Langfristiger Erfolg wird jedoch nicht nur davon abhängen, die Einwanderung zu erleichtern, sondern auch sicherzustellen, dass Neuankömmlinge sich schnell und erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren können. (Quelle: African Courier)