Lesetipp/euronews: Nach WM-Aus in den USA: Somalischer Schiri pfeift UEFA-Supercup

Symbolbild

Der somalische Fußballschiedsrichter, dem vor der Weltmeisterschaft die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde, leitet im August das Finale um den UEFA-Superpokal zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa.

Die UEFA teilte am Donnerstag mit, sie habe Omar Artan nach Gesprächen mit ihrer Schwesterkonföderation, der Afrikanischen Fußballkonföderation (CAF), als Schiedsrichter für die Partie benannt.

Artan gilt als einer der besten Schiedsrichter der Welt und erhielt den Preis als CAF-Schiedsrichter des Jahres 2025 im Männerfußball.

Lesen Sie HIER weiter.