AFRIKA-Tagespressespiegel vom 26.Juni 2026

Südafrika: Regierung kündigt entschlossenes Vorgehen gegen fremdenfeindliche Gewalt an Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat am Donnerstag angekündigt, entschieden gegen jede Form von Destabilisierungsversuchen im Zusammenhang mit den für kommende Woche geplanten Anti-Einwanderungs-Protesten vorzugehen. Hintergrund ist eine neue Welle fremdenfeindlicher Spannungen. Bürgerinitiativen haben den 30. Juni als Frist für die Ausreise von Ausländern ohne gültige Aufenthaltspapiere gesetzt und zu landesweiten Demonstrationen gegen illegale Einwanderung aufgerufen.

Damit erreicht eine seit mehreren Monaten andauernde Protestbewegung ihren Höhepunkt, die teilweise in Gewalt umgeschlagen ist. Dieses inoffizielle Ultimatum hat die Befürchtungen eines erneuten Aufflammens fremdenfeindlicher Gewalt verstärkt, die in der Vergangenheit bereits mehrere Menschenleben gefordert hat. (Quelle: Africanews)

Marokko: Zehn und zwölf Jahre Haft für zwei ehemalige Mandatsträger Ein Gericht in Casablanca hat am Donnerstagabend sein Urteil im internationalen Drogenschmuggelverfahren „Escobar der Sahara“ verkündet. Die Hauptangeklagten wurden zu langen Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Die Strafkammer erster Instanz des Berufungsgerichts von Casablanca verurteilte Saïd Naciri zu zehn Jahren Haft und Abdelnabi Bioui zu zwölf Jahren Haft. Beide standen im Zusammenhang mit einem internationalen Drogenhandelsverfahren vor Gericht, das von den Medien als „Escobar der Sahara“ bezeichnet wird. Die beiden Angeklagten, ehemalige Führungskräfte der Partei Authentizität und Moderne (PAM, liberal), mussten sich gemeinsam mit 26 weiteren Beschuldigten in einem Verfahren verantworten, das Ende 2023 eröffnet worden war. (Quelle: Apanews)

UNO: Internationaler Konsens im Kampf gegen AIDS gerät vor entscheidender Erklärung ins Wanken Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Dienstag eine neue politische Erklärung zum Kampf gegen HIV/AIDS verabschiedet. Der Text, der den weltweiten Einsatz bis 2030 neu beleben soll, offenbarte jedoch vor allem tiefe diplomatische Meinungsverschiedenheiten. Obwohl die Erklärung von 149 Staaten angenommen wurde, stimmten acht Länder dagegen, darunter die Vereinigten Staaten, Russland, Israel, Nordkorea sowie vier afrikanische Staaten: Burkina Faso, Burundi, Niger und Senegal. Weitere 14 Delegationen, überwiegend aus dem Nahen Osten, enthielten sich der Stimme. Die Abstimmung macht einen geopolitischen Wandel in einem Bereich deutlich, der bislang als Symbol multilateraler Zusammenarbeit galt. (Quelle: Africapresse)

GAFI: Afrika und die Falle der Grauen Liste Zwischen der Bekämpfung illegaler Finanzströme, wirtschaftlicher Attraktivität und finanzieller Souveränität stehen weiterhin sechs afrikanische Volkswirtschaften unter internationaler Beobachtung. Die jüngste Aktualisierung der Listen der Financial Action Task Force (GAFI) verdeutlicht, dass sich der Kampf um Afrikas Entwicklung auch in den internationalen Finanzsystemen entscheidet. Zwar steht inzwischen kein afrikanisches Land mehr auf der Schwarzen Liste der Hochrisikostaaten, doch sechs Länder verbleiben auf der sogenannten Grauen Liste: Angola, Kamerun, Côte d’Ivoire, die Demokratische Republik Kongo, Kenia und Südsudan. Diese Situation geht weit über technische Fragen der Bankenaufsicht hinaus. Sie betrifft unmittelbar die wirtschaftliche Attraktivität, das Vertrauen der Investoren und die Fähigkeit der Staaten, ihre Entwicklung in einem zunehmend anspruchsvollen internationalen Umfeld zu finanzieren. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Angola stärkt seine Rolle bei der regionalen Integration im südlichen Afrika Angola hat am Donnerstag in Simbabwe seine strategische Rolle im Integrationsprozess des südlichen Afrikas weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt stehen die Liberalisierung des Luftraums und die Stärkung des Lobito-Korridors als wichtigste Logistikachse der Subregion.

Diese Ausrichtung wurde während der gemeinsamen Ministertagung der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) bekräftigt, die vom 22. bis 26. Juni in Bulawayo in Simbabwe stattfindet. An dem Treffen nehmen die für Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnologie, Information und Meteorologie zuständigen Minister der 16 Mitgliedstaaten teil. (Quelle: Angop)

Ghana setzt Waffenscheine aus Ghana setzt sämtliche registrierten Genehmigungen zum Tragen von Schusswaffen aus. Dies gab Innenminister Alhaji Muntaka Mohammed-Mubarak am Dienstagabend, dem 23. Juni, bekannt. Seit Dezember 2025 arbeitet das Land an einer umfassenden Reform seines nationalen Waffenkontrollsystems. Waffenbesitzer können ihre Genehmigungen künftig nur noch verlängern, wenn sie unter anderem eine Untersuchung ihrer psychischen Gesundheit bestehen. Für die Erneuerung der Waffenlizenz müssen sich alle Waffenbesitzer verpflichtenden psychologischen Untersuchungen, Drogentests sowie einer Ausbildung im sicheren Umgang mit Schusswaffen unterziehen. Der vom Innenminister angekündigte „neue, strengere Überprüfungsprozess“ ist Teil des nationalen Waffenamnestieprogramms, das im Dezember 2025 gestartet wurde. (Quelle: RFI)

Mali: Radiosendung mit Hörerbeteiligung für zwei Monate ausgesetzt In Mali wurde die Sendung mit Hörerbeteiligung „Allô Klédu“ nach einer Entscheidung der Hohen Behörde für Kommunikation (HAC), die am Mittwoch, dem 24. Juni, während der Sendung verlesen wurde, für zwei Monate suspendiert. Die täglich auf dem privaten Radiosender Radio Klédu ausgestrahlte Sendung galt als einer der letzten verbliebenen Räume für freie Meinungsäußerung in dem seit dem Militärputsch von 2020 von einer Militärregierung geführten Land. Die Sanktion erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Einschränkungen der Medienfreiheit in Mali, nur wenige Tage nach der Inhaftierung der drei regierungskritischen Journalisten Chahana Takiou, Abdourhamane Keïta und Youssouf Sissoko. (Quelle: Africa Radio)

Guinea-Bissau: ECOWAS weist Korruptionsvorwürfe gegen Mission der Generalstabschefs zurück Das Komitee der Generalstabschefs der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS/CCDS) hat Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner jüngsten Mission nach Guinea-Bissau zurückgewiesen. Die Regionalorganisation betont, dass kein Mitglied ihrer Delegation in irgendeinen Korruptionsversuch verwickelt gewesen sei und die Ziele der Mission erreicht worden seien. Nach Angaben der Organisation seien die Vorwürfe „vollkommen falsch, unbegründet und ohne jede sachliche Grundlage“. Kein Delegationsmitglied sei angesprochen worden, habe ein unzulässiges Angebot erhalten oder an einem rechtswidrigen Verhalten teilgenommen. (Quelle: Afrik.com)

Gabun: V-Dem-Bericht 2026 streicht das Land von der Liste der Demokratien im Niedergang Gabun gehört zu den wenigen Staaten, die im Bericht 2026 des schwedischen Instituts Varieties of Democracy (V-Dem) wegen ihrer positiven demokratischen Entwicklung hervorgehoben werden. Während mehrere afrikanische Länder weiterhin als Demokratien im Niedergang eingestuft werden, gilt Gabun als Beispiel für Fortschritte – insbesondere aufgrund der Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung nach der Übergangsphase und der Durchführung der Wahlen im Jahr 2025.

Im im Juni veröffentlichten Bericht 2026 bescheinigt das international anerkannte Institut Varieties of Democracy (V-Dem) Gabun eine positive Entwicklung im Bereich der demokratischen Regierungsführung. Das Land wurde von der Liste der Staaten mit demokratischem Rückschritt gestrichen und zählt nun zu den weltweit positiv bewerteten Entwicklungen. (Quelle: GabonMediaTime)