WELT-SICHTEN/Nigeria/DR Kongo: Innovation im Strafvollzug – Mit Leidenschaft Gefängniswärterin

©MONUSCO Olukemi Ibikunle beaufsichtigt den Bau eines Gefängnisses im Osten der DR Kongo

Eine Beamtin aus Nigeria verbessert in Afrika Haftbedingungen mit kleinen Schritten: Die Justizvollzugsbeamtin Olukemi Ibikunle setzt sich erfolgreich für bessere Perspektiven in Gefängnissen ein – in ihrer Heimat Nigeria ebenso wie in der Demokratischen Republik Kongo, wo sie im Rahmen der UN-Friedensmission MONUSCO stationiert war.

Die Insassen des Kirikiri-Gefängnisses in der nigerianischen Millionenstadt Lagos schöpfen 2018 Eimer voller Fäkalien aus ihren überlaufenden Toiletten und leeren sie direkt hinter den Mauern des Gebäudes auf den Boden. Das ist ekelhaft und schafft eine Brutstätte für Krankheitserreger. Aber es ist seit Jahr und Tag die einzige Methode zur Entsorgung menschlicher Exkremente in dem 1955 noch von der britischen Kolonialmacht erbauten Gefängnis.

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