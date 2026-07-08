AFRIKA-Tagespressespiegel vom 8.Juli 2026

Pakistan bietet Libyen Vermittlung im politischen Konflikt an Pakistan hat seine Vermittlung zur Lösung der politischen Krise in Libyen angeboten. Seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ringen rivalisierende Verwaltungen im Osten und Westen des Landes um die Macht.

Streitpunkte bleiben weiterhin die Verteilung staatlicher Ämter, das Wahlgesetz sowie die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft. Diese Konflikte verzögern nach wie vor die Durchführung von Wahlen in dem nordafrikanischen Staat. Islamabad will bei seinen Vermittlungsbemühungen auf einen „Plan zur Wiedervereinigung Libyens“ setzen. (Quelle: Africanews)

Senegal: Faye legt Verfassungsbeschwerde gegen Verfassungsreform ein

Der senegalesische Präsident Bassirou Diomaye Faye hat offiziell den Verfassungsrat angerufen und Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz Nr. 18/2026 zur Änderung der Verfassung eingelegt. Er begründet dies mit einem Verstoß gegen das Verfahren zur Verfassungsänderung.

Nach Angaben des Verfassungsrats wurde der Antrag am 6. Juli 2026 um 11.40 Uhr unter der Nummer 6/C/26 registriert. Eingereicht wurde er von Rechtsanwalt Me Cheikh Ahmadou Ndiaye im Namen des Staatspräsidenten.

In seinem Begleitschreiben beantragte Faye eine dringende Prüfung gemäß Artikel 17 Absatz 5 des Gesetzes über den Verfassungsrat und bat um eine Entscheidung innerhalb von acht Tagen. (Quelle: Apanews)

Ukraine: Tod einer nigerianischen Studentin verstärkt Sorgen um afrikanische Studierende

Viele afrikanische Studierende, die in der Ukraine ein Studium absolvieren wollten, leben seit Jahren unter den Bedingungen des Krieges mit Luftalarm und Bombardierungen.

Der Tod der Nigerianerin Nnani Adaobi Marian, die bei einem Angriff auf Charkiw ums Leben kam, verdeutlicht erneut die Gefährdung dieser jungen Menschen. Obwohl seit 2022 zahlreiche Evakuierungen durchgeführt wurden, sind einige Studierende geblieben, um ihre Ausbildung abzuschließen – trotz erheblicher Risiken. (Quelle: Afrik.com)

Simbabwe: Präsident unterzeichnet Verfassungsreform und verlängert Amtszeit um zwei Jahre

Der Präsident Simbabwes, Emmerson Mnangagwa, hat am Dienstag, dem 7. Juli, eine Verfassungsreform unterzeichnet, die seine Amtszeit bis 2030 verlängert. Die Opposition bezeichnet die Reform als „verfassungsrechtlichen Staatsstreich“. Sie verlängert die Amtszeiten von Präsident und Parlament von fünf auf sieben Jahre und überträgt dem Parlament die Befugnis, das Staatsoberhaupt zu ernennen.

„Unterzeichnet, besiegelt und verkündet – es ist jetzt geltendes Recht“, erklärte Nick Mangwana, ein hoher Beamter des Informationsministeriums, auf der Plattform X. Die Reform schafft außerdem die Direktwahl des Präsidenten ab und stößt bei der Opposition auf scharfe Kritik. (Quelle: Le Monde Afrique)

Äthiopien fordert schnellere regionale Energieintegration

Äthiopien hat bei der 37. außerordentlichen Sitzung des Lenkungsausschusses des Eastern Africa Power Pool (EAPP) seine Ambitionen zur stärkeren Energieintegration in Ostafrika bekräftigt. In Addis Abeba berieten Minister, Vertreter der Energieversorger und Delegierte der Mitgliedstaaten über institutionelle Reformen sowie die nächsten Schritte zur Schaffung eines regionalen Strommarktes. Der äthiopische Staatsminister für Wasser und Energie, Dr. Eng. Sultan Wali, betonte, dass Ostafrika über ein enormes Potenzial bei den erneuerbaren Energien verfüge, während gleichzeitig Millionen Menschen noch immer keinen zuverlässigen Zugang zu Strom hätten. (Quelle: Ethiopian News Agency)

Mali gründet Goldbehörde zur stärkeren Kontrolle der Exporte

Das Übergangsparlament Malis hat ein Gesetz zur Gründung des Office malien des substances précieuses (OMASP) verabschiedet. Die neue staatliche Behörde soll den Verkauf von Gold und anderen Edelmineralien regulieren und absichern.

Die Behörde wurde bereits im April 2026 per Dekret geschaffen und dem Ministerium für Industrie und Handel unterstellt. Mit dem neuen Gesetz erhält sie nun eine rechtliche Grundlage, um Goldströme zu zentralisieren, Transaktionen zu überwachen und die Rückverfolgbarkeit der Exporte zu verbessern. (Quelle: Daba Finance)

Gewalt gegen Migranten: Ghana verschiebt Treffen mit Südafrika

Ghana hat die Verschiebung eines für August geplanten Treffens zwischen Präsident John Mahama und seinem südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa beantragt. Hintergrund sind die Spannungen infolge fremdenfeindlicher Gewalt gegen Ausländer in Südafrika. Die ghanaische Regierung teilte am Dienstag, dem 7. Juli, mit, dass die jüngsten Übergriffe auf Migranten die Gespräche der beiden Staatschefs nicht überschatten sollten. Nach Angaben des ghanaischen Kommunikationsministers Felix Kwakye Ofosu ist die Verschiebung auch Ausdruck der Auffassung Accras, dass Pretoria mehr zum Schutz ausländischer Staatsangehöriger hätte unternehmen können. (Quelle: Africa Radio)

Korruptionsbekämpfung: Gabun wird von bewertetem Staat zum UN-Prüferstaat

Gabun hat einen weiteren Schritt zur Stärkung seiner internationalen Rolle unternommen. Nachdem das Land erfolgreich den zweiten Überprüfungszyklus zur Umsetzung der UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC) abgeschlossen hat, wurde es vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) gemeinsam mit Uruguay beauftragt, die Umsetzung der Konvention auf den Seychellen zu bewerten.

Vom 8. bis 10. Juli 2026 hält sich eine gabunische Delegation in Victoria auf den Seychellen auf, um die Prüfung der Umsetzung der UN-Konvention gegen Korruption in dem Inselstaat im Indischen Ozean durchzuführen. Diese Aufgabe unterstreicht die Rückkehr Gabuns in den Kreis der Staaten, die aktiv an internationalen Kontroll- und Governance-Mechanismen mitwirken. (Quelle: GabonMediaTime) (Illustration: Erstellt mit Unterstützung von KI)