Afrika-Videotipp/euronews: Wahl in Libyen – 98 Bewerbungen für das höchste Staatsamt

Zuletzt wurde bekannt: Auch Abdul Hamid Dbeiba will Präsident werden, obwohl er zuvor ausgeschlossen hatte, bei der am 24. Dezember abzuhaltenden Wahl anzutreten. Er führt das Land derzeit übergangsweise als von den Vereinten Nationen unterstützter Ministerpräsident an. Kurz vor dem Bewerbungsschluss am Montag machte der 63-Jährige einen Rückzieher und ließ seinen Namen auf die Liste setzen.

Auch Khalifa Haftar, der als Befehlshaber der sogenannten Libyschen Nationalarmee die Gegenregierung im Osten des Landes unterstützt, stellt sich zur Wahl. Namhaftester Anwärter ist Seif al-Islam Gaddafi, Sohn des 2011 gestürzten Langzeitmachthabers Muammar Gaddafi.

Seit 2014 bestehen in dem nordafrikanischen Land zwei Regierungen, deren Unterstützungstruppen sich bekriegten. Vermittlungsversuche schlugen lange fehl, im Oktober 2020 wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt. (Quelle: euronews)

HIER das Video.