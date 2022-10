Aboubakar Soumahoro, der erste schwarze italienische Abgeordnete, betrat das Parlament in einem Anzug und Gummistiefeln als Hommage an ausländische Landarbeiter, die in Italien ausgebeutet werden.

Er kam mit 19 Jahren von der Côte d’Ivoire nach Italien und arbeitete selbst in landwirtschaftlichen Betrieben. (Quelle: ajplusfrancais auf twitter)