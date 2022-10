Lesetipp/Der Standard: Frontex vertuschte Pushback von Malta nach Libyen!

Laut einem Prüfbericht wurde in der EU-Grenzschutzagentur verhindert, dass sich die internen Grundrechteschützer mit einem Zwischenfall auf hoher See befassen.

Geht es um illegale Praktiken an der EU-Außengrenze gegen Migranten und Flüchtlinge, Stichwort Pushbacks, so war in den vergangenen Monaten vor allem von Griechenland die Rede. Doch auch weiter westlich in Malta wurde ein perfider Plan erdacht und schließlich umgesetzt, damit auch ja niemand auf der Insel anlegen kann. Darüber hatte bereits Ende April unter anderem die „New York Times“ berichtet.

Dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex dieses Fehlverhalten zwar registrierte, eine Überprüfung durch die internen Grundrechteschützer aber verhinderte, ist hingegen neu.

Lesen Sie HIER den Beitrag des Standard.