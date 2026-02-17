Afrikanische Union verschärft den Ton gegenüber Staatsstreichen

Härte gegenüber Staatsstreichen, Priorität für Sicherheit und der Wille, afrikanische Lösungen für die Krisen des Kontinents durchzusetzen. Der 39. Gipfel der Afrikanischen Union ist mit starken Verpflichtungen zu Ende gegangen, getragen vom neuen amtierenden Präsidenten Évariste Ndayishimiye und vom Präsidenten der Kommission, Mahmoud Ali Youssouf. Zwischen politischen Übergangsprozessen, dem Kampf gegen den Terrorismus und regionalen Vermittlungen zeigt die panafrikanische Organisation ihren Anspruch, bei den großen afrikanischen Dossiers wieder selbst die Führung zu übernehmen. Rückblick auf die wichtigsten Entscheidungen dieses Gipfels.
Der 39. Gipfel der Afrikanischen Union endete am 15. Februar 2026 nach zwei Tagen intensiver Gespräche zwischen Staats- und Regierungschefs über die großen Krisen, die den Kontinent erschüttern. An der Spitze der Organisation steht nun für die Dauer eines Jahres der burundische Präsident Évariste Ndayishimiye, an der Seite des Präsidenten der Kommission, Mahmoud Ali Youssouf, der auf der abschließenden Pressekonferenz die wichtigsten Ergebnisse präsentierte.
„Die Konferenz hat also betont, dass die Staats- und Regierungschefs keinerlei Toleranz gegenüber Regierungswechseln durch Gewalt auf unserem Kontinent zeigen werden. Und die Konferenz hat auch ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Das ist ein sehr wichtiges Programm. Wenn wir unseren Kontinent entwickeln und die Integration sicherstellen wollen, dann müssen wir die Waffen zum Schweigen bringen.“ (MAHMOUD ALI YOUSSOUF, Präsident der AU-Kommission – Dschibuti)
Eine klare Botschaft zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere Länder von Regimen regiert werden, die aus Staatsstreichen hervorgegangen sind, insbesondere Guinea und Gabun, während Übergangsprozesse in Guinea-Bissau und Madagaskar aufmerksam verfolgt werden. In Bezug auf die Allianz der Sahelstaaten, der Mali, Niger und Burkina Faso angehören, setzt die panafrikanische Organisation auf Dialog. Ohne eine sofortige Wiedereingliederung in Aussicht zu stellen, bekräftigt sie ihren Willen, deren Kampf gegen terroristische Gruppen zu unterstützen.
„Burundi ist entschlossen, seinen Beitrag dazu zu leisten, die Waffen zum Schweigen zu bringen und den afrikanischen Friedensmechanismus zu stärken. Darüber hinaus haben alle Delegationen ihr Engagement bekräftigt, eine effektivere Afrikanische Union aufzubauen, die sich an den Bürgerinnen und Bürgern orientiert und fähig ist, die Bestrebungen des Kontinents mit einer Stimme zu vertreten.“ (ÉVARISTE NDAYISHIMIYE, Präsident der Republik – Burundi)
In diesem sicherheitspolitischen Kontext wurde die baldige Schaffung einer gemeinsamen Plattform angekündigt, die achtzehn Länder vereinen soll, mit dem erklärten Ziel, insbesondere die Zusammenarbeit zu stärken und die Waffen auf dem Kontinent zum Schweigen zu bringen. Zwischen Härte gegenüber Staatsstreichen, sicherheitspolitischer Priorität und dem Streben nach diplomatischer Eigenständigkeit verdeutlicht dieser 39. Gipfel den Anspruch der Afrikanischen Union, bei der Bewältigung von Krisen mehr Gewicht zu erlangen – auch wenn weiterhin zahlreiche Herausforderungen bestehen, um einen dauerhaften Frieden auf dem Kontinent durchzusetzen. (Quelle: afrique24.tv)