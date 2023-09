Ali Bongo darf Gabun verlassen

Der ehemalige Präsident Gabuns, Ali Bongo Ondimba, der durch den Militärputsch von General Oligui Nguema gestürzt worden war, darf das Land nun aus medizinischen Gründen verlassen. Ob die Fürsprache des Zentralafrikaners Faustin-Archange Touadéra dabei eine Rolle gespielt hat?

Ali Bongo Ondimba, „der ehemalige Präsident der Republik […] darf sich frei bewegen. Er kann, wenn er es wünscht, ins Ausland reisen, um dort medizinische Kontrollen durchzuführen“, teilte das Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen (CTRI) am 6. September in einer Erklärung mit. Ali Bongo, der seit seinem Schlaganfall im Jahr 2018 an gesundheitlichen Problemen leidet, kann nun also ins Ausland, wahrscheinlich nach Marokko, reisen, um dort seine medizinischen Behandlungen fortzusetzen.

Da der ehemalige Präsident seit dem von General Brice Clotaire Oligui Nguema angeführten Militärputsch in seinem Haus in La Sablière im Norden von Libreville festgehalten wurde, waren seine Kommunikationsmittel beschlagnahmt worden. Er befand sich dort mit seinem Adoptivsohn Bilal und hatte erklärt, dass er weder von seiner Frau Sylvia noch von seinen anderen Söhnen Jalil und Noureddin etwas gehört habe.

Am 5. September erhielt Ali Bongo Besuch vom zentralafrikanischen Präsidenten Faustin-Archange Touadéra, der von General Brice Clotaire Oligui Nguema begleitet wurde. Ziel der Vermittlung war es unter anderem, die Bewegungsfreiheit des ehemaligen gabunischen Staatschefs zu erreichen. Seine Gesundheit ist nach seinem Schlaganfall vor fünf Jahren nach wie vor angeschlagen. (Quelle: gabonreview, Text und Foto)