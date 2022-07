Angola: 5 Tage Staatstrauer nach Tod des ehemaligen Präsidenten Jose Eduardo Dos Santos

Der ehemalige angolanische Präsident Jose Eduardo dos Santos starb am Freitagmorgen im Alter von 79 Jahren in Barcelona, Spanien, wo er seit einem Herzinfarkt am 23. Juni in einer Klinik gelegen hatte.

In einer offiziellen Erklärung an die Nation sagte die angolanische Regierung, sie verneige sich „mit größtem Respekt und Hochachtung“ vor der Figur „eines Staatsmannes von großer historischer Dimension, der viele Jahre lang mit Weitblick und Humanismus die Geschicke der Nation in schwierigen Zeiten gelenkt hat“.

José Eduardo dos Santos kam im September 1979 nach dem Tod des ersten angolanischen Präsidenten, António Agostinho Neto, an die Macht. 38 Jahre später, im September 2017, gab er das Amt des Staatspräsidenten nach einer Wahl ab, bei der seine Partei MPLA und der derzeitige Staatschef João Lourenço, sein ehemaliger loyaler Verteidigungsminister, gewannen.

Die angolanische Regierung rief ab Samstag eine fünftägige Staatstrauer aus, um sein Andenken zu ehren.

Während seiner gesamten Amtszeit waren Gerüchte über den Gesundheitszustand José Eduardo dos Santos im Umlauf.