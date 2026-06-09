Berlin, Save the date: Afrikanische Klänge und Bilder

© CBM/Foto Backofen Mhm

Mitarbeiter der Christoffel-Blindenmission berichtet – Chor „Chorale Africaine“ singt: Afrikanische Musik und Impressionen, das können die Interessierten aus Berlin und Umgebung gleich zweimal erleben. CBM-Mitarbeiter Tobias Pflanz berichtet von der Arbeit der Entwicklungshilfeorganisation Christoffel-Blindenmission (CBM) im Kongo und in Uganda. Begleitet wird er von den Sängerinnen und Sängern des „Chorale Africaine“, die mit schwungvollen Rhythmen und afrikanischer Lebensfreude das Publikum mitreißen.

Termine und Veranstaltungsorte:

• Sonntag, 21. Juni 2026, 17 Uhr, in der Evangelischen Pfarrkirche Weißensee, Berliner Allee 182, 13088 Berlin

• Montag, 22. Juni, 18 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Straße 65, 10961 Berlin

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis 15. Juni per Mail an veranstaltungen@cbm.de, unter 06251 131-131 oder unter www.cbm.de/afrikaabend wird gebeten.

Endlich schmerzfrei durchs Leben

Acht Jahre arbeitete Tobias Pflanz für die CBM in Uganda und besucht auch heute noch zahlreiche Projekte der Entwicklungsorganisation in anderen Ländern. Mit vielen Bildern erzählt er an dem Abend von den Menschen, die er dort getroffen hat: Zum Beispiel von Pasi. Die 30-Jährige aus der Demokratischen Republik Kongo und Mutter von vier Kindern hat seit Jahren Schmerzen an den Augen, kann immer schlechter sehen und hat Angst, völlig zu erblinden. Trachom bedroht ihre Sicht, eine ansteckende, bakterielle Augeninfektion. Das bedeutet für Pasi, dass sie ihren Garten nicht mehr bestellen, ihre Felder nicht mehr pflegen kann und ihre Kinder nur wenig zu essen haben. Weder von ihrem Mann noch den Nachbarn erfährt sie viel Unterstützung. Die nennen sie die „Blinde“ und gehen immer mehr auf Abstand zu ihr. Doch Pasi bekommt Hilfe: Der Augenkrankenpfleger Mara entdeckt Pasi. Mit seinem Motorrad fährt Mara in der Gegend rund um das Tandala-Provinzkrankenhaus umher, immer auf der Suche nach Menschen, die Hilfe benötigen. Als er Pasi trifft, bringt er sie ins Krankenhaus. Dort wird die vierfache Mutter erfolgreich und kostenlos operiert. Endlich kann sie wieder schmerzfrei sehen und ist überglücklich: Sie sieht ihrer Zukunft und der Zukunft ihrer Kinder wieder optimistisch entgegen. Tobias Pflanz berichtet auch von anderen Menschen, denen die CBM dank ihrer Spenderinnen und Spendern helfen konnte.

Über die CBM

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt – und das seit fast 120 Jahren. Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerhaft verbessert. Sie leistet medizinische Hilfe und setzt sich für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein. Ziel ist eine inklusive Welt, in der Menschen mit und ohne Behinderungen ihre Fähigkeiten einbringen können und niemand zurückgelassen wird. Im Jahr 2024 förderte die CBM 330 Projekte in 37 Ländern. Mehr unter www.cbm.de.