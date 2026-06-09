Nigeria setzt fünf Evakuierungsflüge ein: Spannungen in Südafrika lösen Rückführungswelle aus

Seit Jahrzehnten gehört Südafrika zu den wichtigsten Zielländern für Afrikaner, die außerhalb ihrer Heimat nach wirtschaftlichen Chancen suchen. Doch für Hunderte von Nigerianern, die heute in dem Land leben, verläuft die Reise zunehmend in die entgegengesetzte Richtung.

Nigeria wird in dieser Woche mit der Rückführung seiner Staatsbürger aus Südafrika beginnen. Hintergrund ist eine neue Welle von Protesten und Angriffen gegen Einwanderer, die die Ängste ausländischer Staatsangehöriger in Afrikas am stärksten industrialisierter Volkswirtschaft verstärkt hat. Der erste Evakuierungsflug der Fluggesellschaft Air Peace soll am Mittwoch von Johannesburg starten und rund 270 Passagiere an Bord haben. Mehr als 500 Nigerianer wurden bereits überprüft und für die Evakuierung zugelassen.

Die aktuelle Aktion zählt zu den größten freiwilligen Rückführungsmaßnahmen von Nigerianern aus Südafrika in den vergangenen Jahren. Nach Angaben des nigerianischen Außenministeriums haben sich mindestens 1.094 Nigerianer für die Rückkehr in ihre Heimat registriert. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den ursprünglich 130 Personen, die eine Rückführung beantragt hatten, als die Proteste gegen Einwanderer erstmals an Intensität zunahmen.

Die zunehmende Ausreisewelle spiegelt die wachsenden Sorgen um die Sicherheit von Migranten wider, da die Stimmung gegen Einwanderung in Teilen Südafrikas immer stärker wird.

Präsident Cyril Ramaphosa wandte sich am Wochenende an die Nation, verurteilte die fremdenfeindliche Gewalt und versprach Maßnahmen gegen die Gruppen, die hinter den Angriffen stehen. Er warnte davor, dass Frustrationen über Arbeitslosigkeit und Armut von selbsternannten Bürgerwehren und politischen Akteuren ausgenutzt würden, die gezielt gegen ausländische Staatsangehörige vorgehen.

Wirtschaftliche Frustrationen

Die Arbeitslosenquote in Südafrika liegt weiterhin bei über 30 Prozent und gehört damit zu den höchsten weltweit. Migranten werden zunehmend beschuldigt, Arbeitsplätze wegzunehmen, öffentliche Dienstleistungen zu überlasten und zur Kriminalität beizutragen. Organisationen für Migrantenrechte weisen diese Vorwürfe jedoch zurück und argumentieren, dass Ausländer als Sündenböcke für tiefere strukturelle wirtschaftliche Probleme herhalten müssten.

Die aktuellen Spannungen wecken Erinnerungen an die tödlichen fremdenfeindlichen Ausschreitungen von 2008 in Südafrika. Damals wurden etwa 60 Menschen getötet und Zehntausende vertrieben, als Migranten aus verschiedenen afrikanischen Ländern angegriffen wurden.

Nigeria ist nicht das einzige Land, das auf die jüngsten Unruhen reagiert. Ghana hat bereits 654 seiner Staatsbürger zurückgeführt, während mehrere afrikanische Regierungen Sicherheitswarnungen herausgegeben haben und ihre in Südafrika lebenden Bürger zur Wachsamkeit aufrufen.

Um die Ausreisen zu erleichtern, haben die südafrikanischen Behörden angekündigt, Strafen für bestimmte Verstöße gegen Einwanderungsbestimmungen – etwa die Überschreitung von Visa-Fristen – zu erlassen. Personen, gegen die strafrechtliche Verfahren laufen, können jedoch nicht am Programm zur freiwilligen Rückkehr teilnehmen. (Quelle: africa.buisinessinsider)