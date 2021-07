Besteuerung multinationaler Unternehmen: 19 afrikanische Länder sind dafür

Nach zweitägigen Verhandlungen in Paris wurde ein globales Abkommen mit 130 Ländern aus der ganzen Welt über eine Reform der globalen Besteuerung erreicht, um die 100 größten multinationalen Unternehmen stärker und besser zu besteuern, wobei insbesondere die Einführung und effektive Anwendung einer globalen Mindeststeuer auf Grundlage der Gewinne dieser Unternehmen ab 2023 vorgesehen ist. Auf dem afrikanischen Kontinent sprechen sich 19 Länder für dieses Abkommen aus.

Es wurde ein globales Abkommen mit 130 Ländern über eine Reform des weltweiten Steuersystems erzielt, um die 100 größten und profitabelsten multinationalen Unternehmen, darunter die berühmten GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), stärker und besser zu besteuern. Die Gruppe der ersten „Anhänger“ dieses neuen Steuerrahmens umfasst mindestens 19 afrikanische Länder. Dazu gehören Marokko, Senegal, Kamerun, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Benin, Südafrika, Liberia … Diese afrikanischen Länder sind alle ebenso überzeugt wie ihre westlichen Pendants von der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass multinationale Unternehmen (MNEs) einen fairen Anteil an Steuern zahlen, wo immer sie tätig sind und Gewinne erwirtschaften.

Die neue Regel zur Besteuerung von multinationalen Unternehmen wird einerseits einen Teil der Besteuerungsrechte ihrer Heimatländer auf die Marktländer verlagern, in denen sie tätig sind und Gewinne erwirtschaften, unabhängig davon, ob sie dort eine physische Präsenz haben oder nicht; andererseits wird sie eine globale Mindeststeuer zu Sätzen von „nicht weniger als 15 Prozent“ einführen, die Länder auf die Gewinne dieser Unternehmen rechtsgültig erheben können, um ihre Steuerbasis zu schützen.

Nach Simulationen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) handelt es sich bei den jährlich in die Marktjurisdiktionen zu verlagernden Steuerrechten um mehr als 100 Milliarden Dollar an Gewinnen. Es wird erwartet, dass dies, falls mit einem Mindeststeuersatz von 15 % besteuert, weltweit etwa 150 Milliarden Dollar an zusätzlichen Steuereinnahmen pro Jahr generieren wird.

Die Experten dieses internationalen Strategieforums waren sich einig, dass diese Reform „ein wertvoller Beitrag für die Staaten sein wird, die die notwendigen Steuereinnahmen mobilisieren müssen, um ihre (durch die Covid-19-Pandemie geschädigten) Haushalte und Finanzen zu sanieren, indem sie in wesentliche öffentliche Dienstleistungen investieren …“. (Quelle: afrik.com, Foto: stevepb/Pixabay)